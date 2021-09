Seis carreras de salud USS son acreditadas con estándares europeos por la agencia alemana AQAS

Seis carreras del área de salud de la U. San Sebastián fueron acreditadas internacionalmente por la agencia alemana AQAS, siendo las primeras en estas disciplinas en contar con este sello internacional en Chile. Se trata de Obstetricia, Enfermería, Nutrición y Dietética, Kinesiología, Fonoaudiología y Terapia Ocupacional, las que obtuvieron una certificación por seis años.

AQAS cuenta con el respaldo de más de 80 instituciones de Educación Superior y asociaciones académicas de Europa, con sede en Köln, Alemania, y miembro de importantes asociaciones internacionales, como la European Association for Quality Assurance (ENQA), el European Consortium for Accreditation (ECA), The European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) y The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE).

La acreditación refleja que las carreras cumplen con rigurosos estándares para el aseguramiento de la calidad de sus programas, y se evalúan siete aspectos, entre los cuales destacan: calidad del currículo, política y mecanismos de aseguramiento de la calidad, cuerpo académico, aprendizaje, enseñanza y evaluación de los estudiantes.

Este reconocimiento permite a estudiantes y académicos acceder más fácilmente a alianzas con otras universidades europeas, postular a becas internacionales, realizar intercambio académico, así como actividades de perfeccionamiento e investigaciones conjuntas.

Sello de calidad

“Esta acreditación por seis años es una formidable noticia. Un hito que merece destacarse, porque entrega un sello de calidad a nuestras carreras. Para nuestra Casa de Estudios y nuestros estudiantes es motivo de orgullo y un impulso que nos permitirá renovar la confianza y poner mayores energías, con el fin de conservar y acrecentar aún más la excelencia académica de nuestros programas. Agradezco y felicito a las autoridades y a todos los miembros de las tres facultades involucradas por este proceso, así como al eficaz apoyo del equipo de la Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad que llevó a cabo este proceso”, destacó el rector de la USS, Carlos Williamson.

Carlos Williamson, rector de la Universidad San Sebastián.

Por su parte, el vicerrector de Aseguramiento de la Calidad, Gonzalo Puentes, dijo que “este proceso, y el resultado alcanzado, viene a reforzar nuestro sistema interno de aseguramiento de la calidad, al cual contribuyen las carreras acreditadas con la pertinencia de sus perfiles de egreso, el alto nivel del desarrollo del proceso formativo y los resultados logrados por sus estudiantes, y la categoría de su cuerpo académico”.

Gonzalo Puentes, vicerrector de Aseguramiento de la Calidad USS.

La autoridad agregó que “esperamos que con esta experiencia avancemos en la internacionalización educativa de la USS, expresada en una mayor movilidad e intercambio estudiantil y en la generación de redes académicas con universidades europeas, y también en la participación de otras carreras interesadas en acreditarse con estándares de calidad exigentes y reconocidos internacionalmente”.

Las voz de las y los directores de las carreras acreditadas

Claudio Báez, director Escuela de Kinesiología: “Es un tremendo respaldo. Evidencia desde una mirada externa, y con estándares internacionales, la calidad de la formación que reciben nuestros estudiantes, más aún cuando se trata de un programa con presencia en 4 sedes, con características propias de su distribución geográfica. Esta certificación facilitará la movilidad internacional de estudiantes de pregrado, que buscan una experiencia formativa diferenciadora, como también la validación de estudios, de nuestros egresados, que proyectan continuar su formación de postgrado”.

Kinesiología. Foto: Universidad San Sebastián.

Fernando Nagano, director Escuela de Enfermería: “Para la Escuela de Enfermería reviste el significado más profundo de la cultura de la mejora continua como parte del modelo de gestión académica institucional. Por su naturaleza además de reafirmar el cumplimiento de estándares nacionales, la acreditación internacional posiciona a nuestra escuela en el grupo selecto de carreras de Enfermería estatales y privadas en el país certificadas con estándares internacionales”.

Enfermería. Foto: Universidad San Sebastián.

María Luisa Valdebenito, directora Escuela de Terapia Ocupacional: “Constituye un hito que reafirma nuestro proceso de autoevaluación continuo, sobre la base de estándares y criterios de calidad lo que da cuenta de que nuestros mecanismos de aseguramiento de la calidad son efectivos ante el escrutinio de expertos en la temática. Reafirma el que la formación de nuestros estudiantes va por un camino con miras a la generación de profesionales íntegros, coherente con lo que hemos planificado para su formación”.

Terapia Ocupacional. Foto: Universidad San Sebastián.

Andrea Rodríguez, directora Escuela de Obstetricia: “Es una gran noticia ya que brinda tanto a la unidad académica como a los estudiantes, una garantía de calidad de su proceso formativo, el cual fue evaluado con estándares europeos, permitiendo en el futuro dar pasos firmes hacia la internacionalización y posicionamiento de nuestra carrera”.

Obstetricia. Foto: Universidad San Sebastián.

Paulo Silva, director Escuela de Nutrición y Dietética: “Este logro reviste la mayor relevancia. Nos impulsa a seguir la senda de excelencia que estamos llevando a cabo y a no cejar, tanto por el bien de nuestros académicos, nuestras respectivas disciplinas y la universidad, en dicho camino. Para nosotros, es un hito importantísimo que nos pone a la vanguardia nacional en la certificación de calidad de nuestro programa y de nuestro cuerpo académico”.

Nutrición y Dietética. Foto: Universidad San Sebastián.

Manuel Luna, director Escuela de Fonoaudiología: “Esta acreditación confirma que la formación de nuestros profesionales vela por el cumplimiento del perfil de egreso, por el desarrollo de habilidades y destrezas que nos posicionan como una Escuela de vanguardia a nivel nacional e internacional, que sin duda tendrá sus frutos en los próximos Fonoaudiólogas y Fonoaudiólogos USS que fortalecerán el bienestar comunicativo de nuestra sociedad en su conjunto”.

Fonoaudiología. Foto: Universidad San Sebastián.

El proceso

La Universidad obtuvo en 2018 la certificación internacional institucional y ahora avanza hacia la acreditación de sus carreras. En este proceso participaron académicos y directivos de la universidad, estudiantes y colaboradores.

En el mes de mayo se materializó la visita de los evaluadores de AQAS a la Universidad, comisión que estuvo integrada por los profesores: Dra. Laura López, University of Buenos Aires (Argentina); Dra. Anke Helmbold, Catholic University of Applied Sciences (Germany); Dra. Elke Kraus, Alice Salomon University of Applied Sciences (Germany); Dra. Natalia Jimeno Bulnes, University of Valladolid (Spain); Dra. Babette Müller-Rockstroh, University of Applied Sciences Fulda (Germany); Dra. Sonia Schiess, self-employed diet assistant & nutritionist, Munich (Germany)/Santiago de Chile (Representante del entorno laboral); Alena Cara Lewin, Student “Occupational Therapy” at European University of Applied Sciences, Rostock (Representante estudiantil), quienes entrevistaron a autoridades, estudiantes, docentes, egresados y empleadores de las seis carreras de todas las sedes de la USS.