Brazilian Party 2026 en Marina Las Condes: despide el año a todo ritmo

Para despedir el año con energía, color y alegría, Marina Las Condes presenta su Brazilian Party 2026. El miércoles 31 de diciembre, el Salón Aysén se transformará en un gran escenario de celebración, producido por William Geisse, para recibir el nuevo año como se merece.

Desde las 20:00 horas, los invitados podrán disfrutar de orquesta en vivo y DJ, cena buffet, vinos y espumante durante la cena, además de bar abierto desde las 00:00 horas y un menú de amanecida para comenzar el 2026 con fuerza. No faltarán el cotillón ni el ambiente festivo al estilo brasileño.

Valores

Preventa hasta el 30 de noviembre: $228.000 por persona

Venta durante diciembre: $255.000 por persona

Niños de 4 a 11 años: pagan el 50% del valor

📍 Lugar: Hotel Marina Las Condes – Salón Aysén, Alonso de Córdova 5727, Las Condes

📞 Reservas e información: +56 9 4906 4701

📧 Correo: giovanna.dasilva@marinahoteles.cl

Beneficio LT Beneficios:

Los socios de La Tercera acceden a un 20% de descuento presentando su credencial virtual vigente al momento de la reserva o pago.

Comienza la celebración desde Nochebuena:

Antes de recibir el 2026, puedes vivir la magia de la Navidad en la Cena Navideña del Restaurant Verdi, con un buffet especial en un ambiente acogedor y festivo. 👉 Conoce más sobre la Cena Navideña en Marina Las Condes aquí.