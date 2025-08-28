Casa Barroso: tradición y sabor en Casablanca

Un espacio con identidad

Casa Barroso se ha transformado en un punto de encuentro en Casablanca gracias a su propuesta que mezcla tradición, sabores locales y un ambiente acogedor. Bajo la dirección del chef ejecutivo Sergio Barroso, referente de la alta cocina en Chile, el restaurante combina técnicas innovadoras con productos de la zona para crear una experiencia culinaria única. Sergio Barroso es un chef español de renombre en Chile: trabajó en El Bulli (de Ferran Adrià) y luego se estableció en Santiago, donde fundó 040 Restaurante, luego Olam, es considerado entre los mejores de Latinoamérica. Su estilo mezcla técnicas de alta cocina con sabores locales, siempre con un enfoque creativo e innovador.

GERARDO CANDIA

Una experiencia que combina gastronomía y entorno

Más que un restaurante, Casa Barroso invita a disfrutar de momentos únicos en un entorno que celebra la cultura del vino y la buena mesa. Es un espacio ideal para compartir en pareja, familia o con amigos, mientras se recorre la Ruta del Vino de la zona.

Parte de la Ruta del Vino LT Beneficios

Durante los meses de septiembre y octubre 2025, Casa Barroso será parte de la Ruta del Vino LT Beneficios, un especial de enoturismo y gastronomía que reúne a las mejores viñas y restaurantes del país con descuentos exclusivos para los suscriptores de La Tercera.

Beneficio exclusivo para suscriptores LT

20% de descuento en el total de la cuenta

Aplica de lunes a jueves .

Válido sobre el consumo en el restaurante Casa Barroso, Casablanca.

Cómo acceder a tu beneficio

Presenta tu credencial LT Beneficios al momento de pagar para acceder al descuento.