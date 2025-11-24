Cena navideña en Marina Las Condes: una experiencia con sabor a celebración

La magia de la Navidad se vive este año en Marina Las Condes, con una cena especial creada para disfrutar en torno a la mesa. El miércoles 24 de diciembre, el Restaurant Verdi abrirá sus puertas para recibir a familias, parejas y amigos en una velada cálida y festiva.

Desde las 19:30 horas, los asistentes podrán disfrutar de una cena buffet navideña que combina sabores tradicionales con toques modernos, ideal para brindar, detenerse y celebrar lo realmente importante: estar juntos.

Las reservas ya están disponibles con precio preventa de $68.000 por persona hasta el 30 de noviembre. A partir del 1 de diciembre, el valor será de $74.000 por persona.

📍 Lugar: Hotel Marina Las Condes – Restaurant Verdi, Alonso de Córdova 5727, Las Condes

📞 Reservas: +56 9 4906 4701

📧 Correo: giovanna.dasilva@marinahoteles.cl

Beneficio LT Beneficios:

Los socios de La Tercera obtienen un 20% de descuento presentando su credencial virtual vigente al momento de reservar o pagar.

Y si quieres seguir la celebración…

Marina Las Condes también despedirá el año con la Brazilian Party 2026, una fiesta con orquesta en vivo, DJ, cena buffet y bar abierto para recibir el nuevo año con toda la energía. 👉 Revisa todos los detalles de la Brazilian Party 2026 aquí.