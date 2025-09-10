Coney Jump: salta alto, paga menos - Clone

Prepárate para liberar energía, reírte a carcajadas y flotar por los aires. Con LT Beneficios, en Coney Jump puedes disfrutar de 40 minutos de salto con un 20% de descuento, todos los días de la semana.

Este parque de camas elásticas es perfecto para niños, adolescentes y adultos con espíritu joven. Ya sea que quieras ejercitarte de forma distinta, celebrar un cumple o simplemente pasarlo bien, saltar siempre es una buena idea.

No necesitas excusas ni planear mucho: llegas, presentas tu credencial y a volar. Y con descuento incluido, claro.

Coney Jump está en distintas ciudades del país: Antofagasta, Calama, Coquimbo, Los Andes, Quilpué, San Antonio, Santiago y Valparaíso. Revisa las direcciones aquí.

Usa tu beneficio presentando tu credencial virtual en sus parques.

Promoción válida desde el 22 de septiembre hasta el 31 de diciembre del 2025, todo el día de lunes a domingo en todos los Coney Jump a nivel nacional. | Aplica 20% dscto por adquirir 40 minutos. | Es obligatorio el uso de medias antideslizantes para acceder a los juegos, en caso no contar con unas, podrá adquirirla en taquilla.