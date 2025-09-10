Coney Park: el doble de juego, el doble de diversión

Si lo tuyo es pasarlo bien en grande, entonces este beneficio te va a encantar. En Coney Park recargas $15.000 y juegas con 30.000, todos los días de la semana. ¡Sí, duplicamos tu recarga!

Desde juegos de destreza y simuladores hasta premios y desafíos para toda la familia, Coney Park es el lugar donde la diversión no se detiene. Ya sea en una tarde con tus hijos, con amigos o como escapada de fin de semana, este parque de entretenciones tiene algo para todos.

Revisa todas las direcciones de Coney Park aquí.

Solo tienes que acercarte, cargar tu tarjeta y listo: duplicas tu recarga, duplicas tu diversión. Porque jugar también se disfruta más con beneficios.

Usa tu beneficio presentando tu credencial virtual en sus parques.

Promoción válida desde el 22 de septiembre hasta el 31 de diciembre del 2025, todo el día de lunes a domingo en todos los Coney Park a nivel nacional | El monto para adquirir esta promoción es de $15,000 y se le brindará el 100% del monto recargado (15,000), en Coney Bonos estándar | Los Coney Bonos entregados NO permiten acumular e-tickets, NO es válido para usarlo en las máquinas de juegos que entregan como premio: tarjetas, e-tickets, dulces, peluches, premios inmediatos, etc. Asimismo, no aplica para las máquinas de la familia grúas. | Si no cuenta con una tarjeta Coney, deberá adquirir una. | Los precios incluyen IVA. | No válido con otras promociones y/o descuentos.