SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
LT Beneficios

Coney Park: el doble de juego, el doble de diversión

Activa tu tarjeta, recarga… ¡y juega el doble!

Por 
LT Beneficios

Si lo tuyo es pasarlo bien en grande, entonces este beneficio te va a encantar. En Coney Park recargas $15.000 y juegas con 30.000, todos los días de la semana. ¡Sí, duplicamos tu recarga!

Desde juegos de destreza y simuladores hasta premios y desafíos para toda la familia, Coney Park es el lugar donde la diversión no se detiene. Ya sea en una tarde con tus hijos, con amigos o como escapada de fin de semana, este parque de entretenciones tiene algo para todos.

Revisa todas las direcciones de Coney Park aquí.

Solo tienes que acercarte, cargar tu tarjeta y listo: duplicas tu recarga, duplicas tu diversión. Porque jugar también se disfruta más con beneficios.

Usa tu beneficio presentando tu credencial virtual en sus parques.

Promoción válida desde el 22 de septiembre hasta el 31 de diciembre del 2025, todo el día de lunes a domingo en todos los Coney Park a nivel nacional | El monto para adquirir esta promoción es de $15,000 y se le brindará el 100% del monto recargado (15,000), en Coney Bonos estándar | Los Coney Bonos entregados NO permiten acumular e-tickets, NO es válido para usarlo en las máquinas de juegos que entregan como premio: tarjetas, e-tickets, dulces, peluches, premios inmediatos, etc. Asimismo, no aplica para las máquinas de la familia grúas. | Si no cuenta con una tarjeta Coney, deberá adquirir una. | Los precios incluyen IVA. | No válido con otras promociones y/o descuentos.

Más sobre:LT BeneficiosLT Beneficios PanoramasLT Beneficios Familiar

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

BC: aumento de gasto en defensa a nivel global sube perspectivas para el precio del cobre

Investigan hallazgo de dos cadáveres en descomposición en vivienda de La Serena

Tras revés judicial en el Tricel: defensa de Orrego dice que requerimiento de destitución mantiene vicios y gobernador insiste en su inocencia

Colegio Médico Veterinario por incidente en Buin Zoo: “Este fue un riesgo evitable derivado de un error humano de manejo”

Cencosud recauda más de US$300 millones en bonos locales para financiar compra de The Fresh Market

Previo a Fiestas Patrias: Decomisan 15 toneladas de carne descompuesta en local clandestino de Recoleta

Lo más leído

1.
Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

2.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

3.
Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

4.
Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

5.
Golpe a la Municipalidad de Santiago: tribunal ordena inscribir millonaria compra de la exclínica Sierra Bella

Golpe a la Municipalidad de Santiago: tribunal ordena inscribir millonaria compra de la exclínica Sierra Bella

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré
Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar

Servicios

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Aguinaldo de Fiestas Patrias: esta es la fecha de pago para trabajadores del sector público

Aguinaldo de Fiestas Patrias: esta es la fecha de pago para trabajadores del sector público

Investigan hallazgo de dos cadáveres en descomposición en vivienda de La Serena
Chile

Investigan hallazgo de dos cadáveres en descomposición en vivienda de La Serena

Tras revés judicial en el Tricel: defensa de Orrego dice que requerimiento de destitución mantiene vicios y gobernador insiste en su inocencia

Colegio Médico Veterinario por incidente en Buin Zoo: “Este fue un riesgo evitable derivado de un error humano de manejo”

BC: aumento de gasto en defensa a nivel global sube perspectivas para el precio del cobre
Negocios

BC: aumento de gasto en defensa a nivel global sube perspectivas para el precio del cobre

Cencosud recauda más de US$300 millones en bonos locales para financiar compra de The Fresh Market

Grau afirma que el Ipom muestra que “la inflación va en una dirección correcta”

Nicolás Maduro lanza una ofensiva y desplegó 25.000 soldados en las fronteras venezolanas
Tendencias

Nicolás Maduro lanza una ofensiva y desplegó 25.000 soldados en las fronteras venezolanas

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar

Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

La preocupante advertencia de Christian Garin sobre su lesión: “No me impide jugar, pero no estoy al cien por ciento”
El Deportivo

La preocupante advertencia de Christian Garin sobre su lesión: “No me impide jugar, pero no estoy al cien por ciento”

Nicolás Massú aborda las claves que marcarán la llave contra Luxemburgo en la Copa Davis

¿A quiénes apuntaba Marcelo Bielsa? Las 12 caras proyectables de la Roja que asoman para el Mundial 2030

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025
Finde

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

Fito Páez explota contra el público peruano en show en Lima: “Esto parece un cementerio” y “a ver si despertamos”
Cultura y entretención

Fito Páez explota contra el público peruano en show en Lima: “Esto parece un cementerio” y “a ver si despertamos”

Gamuza, la revelación del bolero chileno lanza “Me faltabas tú”

Lo bueno, lo malo y lo mejorable que dejó el primer show de Lionel Richie en el estadio Claro Arena de la UC

Influencer trumpista Charlie Kirk muere tras recibir un disparo durante un evento en una universidad en Utah
Mundo

Influencer trumpista Charlie Kirk muere tras recibir un disparo durante un evento en una universidad en Utah

Los Boris files: los documentos que muestran los polémicos contactos de Boris Johnson con Arabia Saudita y Nicolás Maduro

Juicio de Bolsonaro: el magistrado Fux pide la nulidad del proceso por “incompetencia” del Supremo

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté
Paula

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad