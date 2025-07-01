SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
LT Beneficios

Del 5 al 15 de septiembre: Venta Especial en La Vinoteca con descuentos y concurso exclusivo

Grandes vinos, mejores precios y la posibilidad de llevarte un regalo premium. La Vinoteca te espera con descuentos únicos y un sorteo solo para socios LT.

Por 
LT Beneficios

La temporada perfecta para renovar tu cava está aquí. Desde el viernes 5 hasta el lunes 15 de septiembre, La Vinoteca —reconocida tienda especializada en vinos y licores, con casi 30 años de experiencia en el rubro— te invita a aprovechar su Venta Especial, con hasta un 45% de descuento en cajas de 6 botellas de vino, packs y cajas mixtas y 20% en toda la tienda. Y eso no es todo: si eres suscriptor de La Tercera, también estarás participando en un concurso exclusivo por uno de los premios más deseados por los amantes del vino.

La-Vinoteca-Zoco-13-ok.jpg la-tercera

¿Qué encontrarás en esta Venta Especial?

  • 🥂 Hasta 45% de descuento en vinos por caja (pack de 6 botellas)
  • 🍷 20% de descuento en toda la tienda, presencial y online
  • 🧀 Variedad de panes, charcutería y quesos nacionales e internacionales
  • 📍 Disponible en todas sus tiendas físicas y en www.lavinoteca.cl

Sucursales participantes: Lo Barnechea, Nueva Costanera, Manuel Montt y Viña del Mar.

Participa en el sorteo exclusivo para suscriptores LT

Si eres socio activo de LT Beneficios y realizas una compra durante los días de la promoción, ¡estarás participando automáticamente en el sorteo de 2 Cajas Mixtas de vinos Carménère de 6 botellas cada una!

¿Cómo participar?

  1. Compra en tienda o en línea entre el 5 y el 15 de septiembre.
  2. Ingresa tu RUT al momento de pagar para validar tu membresía.
  3. ¡Y listo! Ya estarás participando en el sorteo.
Más sobre:LT BeneficiosLT Beneficios vinos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Más de 2,5 millones de personas siguen en listas de espera en 2025 pese a que 1,3 millones salieron este semestre

Boric entra en debate de “paz social” iniciado por círculo de Matthei y responde dardo de republicanos por el estallido

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas

Cientos de trabajadores detenidos en una fábrica de Hyundai en EE.UU. tras una redada de inmigración

CNE aprueba cambios a definición de servicios complementarios

Caso “red de bots”: gobierno afirma que “por lo pronto” no contempla interponer una acción judicial

Lo más leído

1.
Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

2.
Cerca de 200 personas atacan comisaría de Huechuraba

Cerca de 200 personas atacan comisaría de Huechuraba

3.
Ante apoyo del Partido Liberal a Jara: Internacional Liberal advierte que “nos oponemos a los principios del comunismo”

Ante apoyo del Partido Liberal a Jara: Internacional Liberal advierte que “nos oponemos a los principios del comunismo”

4.
“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

5.
A qué hora empieza el corte de agua en 6 comunas de la RM y cuáles son los sectores afectados

A qué hora empieza el corte de agua en 6 comunas de la RM y cuáles son los sectores afectados

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico y cuáles serán los montos

Cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico y cuáles serán los montos

Estos son los puntos de abastecimiento para el corte de agua programado en la RM

Estos son los puntos de abastecimiento para el corte de agua programado en la RM

Boric entra en debate de “paz social” iniciado por círculo de Matthei y responde dardo de republicanos por el estallido
Chile

Boric entra en debate de “paz social” iniciado por círculo de Matthei y responde dardo de republicanos por el estallido

Caso “red de bots”: gobierno afirma que “por lo pronto” no contempla interponer una acción judicial

Gobierno refuerza dichos de Boric para cumplir acuerdo por multa en voto y apunta a desafío de cuadrar al oficialismo

Cientos de trabajadores detenidos en una fábrica de Hyundai en EE.UU. tras una redada de inmigración
Negocios

Cientos de trabajadores detenidos en una fábrica de Hyundai en EE.UU. tras una redada de inmigración

CNE aprueba cambios a definición de servicios complementarios

Consejo del Coordinador Eléctrico se defiende de cargos de la SEC por el gran apagón: dice que operaba bajo límites seguros

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral
Tendencias

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Cómo Trump planea reinterpretar un tratado de misiles para vender drones de ataque pesado a otros países

Por qué algunas personas en las redes sociales creen que Donald Trump está gravemente enfermo

En vivo: Novak Djokovic enfrenta a Carlos Alcaraz en la semifinal del US Open
El Deportivo

En vivo: Novak Djokovic enfrenta a Carlos Alcaraz en la semifinal del US Open

WhatsApp de Milad a Clark, el factor Cordero y una apelación: los flancos abiertos de la U entre Conmebol y Supercopa

Independiente se lanza contra la Conmebol y acusa a la U de ser “un modelo orientado a la especulación empresarial”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Kairos Badass: Urban Kitchen & Social Club

Los ejes de Task, la nueva serie de Mark Ruffalo y del creador de la exitosa Mare of Easttown: “Es igual de potente”
Cultura y entretención

Los ejes de Task, la nueva serie de Mark Ruffalo y del creador de la exitosa Mare of Easttown: “Es igual de potente”

Chayanne vuelve a Chile en 2026 con shows en el Estadio Nacional y Viña del Mar

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”

Crisis entre EE.UU. y Venezuela escala tras la revelación de que Trump ordenó el envío de 10 aviones de combate a Puerto Rico
Mundo

Crisis entre EE.UU. y Venezuela escala tras la revelación de que Trump ordenó el envío de 10 aviones de combate a Puerto Rico

La ONU pide a Estados Unidos la retirada de las “inaceptables” sanciones a ONG palestinas por colaborar con el TPI

Los ministros de Defensa de Corea del Sur y Japón se reunirán en Seúl por primera vez en una década

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas
Paula

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue