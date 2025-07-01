Del 5 al 15 de septiembre: Venta Especial en La Vinoteca con descuentos y concurso exclusivo

La temporada perfecta para renovar tu cava está aquí. Desde el viernes 5 hasta el lunes 15 de septiembre, La Vinoteca —reconocida tienda especializada en vinos y licores, con casi 30 años de experiencia en el rubro— te invita a aprovechar su Venta Especial, con hasta un 45% de descuento en cajas de 6 botellas de vino, packs y cajas mixtas y 20% en toda la tienda. Y eso no es todo: si eres suscriptor de La Tercera, también estarás participando en un concurso exclusivo por uno de los premios más deseados por los amantes del vino.

La-Vinoteca-Zoco-13-ok.jpg la-tercera

¿Qué encontrarás en esta Venta Especial?

🥂 Hasta 45% de descuento en vinos por caja (pack de 6 botellas)

🍷 20% de descuento en toda la tienda, presencial y online

🧀 Variedad de panes, charcutería y quesos nacionales e internacionales

📍 Disponible en todas sus tiendas físicas y en www.lavinoteca.cl

Sucursales participantes: Lo Barnechea, Nueva Costanera, Manuel Montt y Viña del Mar.

Participa en el sorteo exclusivo para suscriptores LT

Si eres socio activo de LT Beneficios y realizas una compra durante los días de la promoción, ¡estarás participando automáticamente en el sorteo de 2 Cajas Mixtas de vinos Carménère de 6 botellas cada una!

¿Cómo participar?