Del 5 al 15 de septiembre: Venta Especial en La Vinoteca con descuentos y concurso exclusivo
Grandes vinos, mejores precios y la posibilidad de llevarte un regalo premium. La Vinoteca te espera con descuentos únicos y un sorteo solo para socios LT.
La temporada perfecta para renovar tu cava está aquí. Desde el viernes 5 hasta el lunes 15 de septiembre, La Vinoteca —reconocida tienda especializada en vinos y licores, con casi 30 años de experiencia en el rubro— te invita a aprovechar su Venta Especial, con hasta un 45% de descuento en cajas de 6 botellas de vino, packs y cajas mixtas y 20% en toda la tienda. Y eso no es todo: si eres suscriptor de La Tercera, también estarás participando en un concurso exclusivo por uno de los premios más deseados por los amantes del vino.
¿Qué encontrarás en esta Venta Especial?
- 🥂 Hasta 45% de descuento en vinos por caja (pack de 6 botellas)
- 🍷 20% de descuento en toda la tienda, presencial y online
- 🧀 Variedad de panes, charcutería y quesos nacionales e internacionales
- 📍 Disponible en todas sus tiendas físicas y en www.lavinoteca.cl
Sucursales participantes: Lo Barnechea, Nueva Costanera, Manuel Montt y Viña del Mar.
Participa en el sorteo exclusivo para suscriptores LT
Si eres socio activo de LT Beneficios y realizas una compra durante los días de la promoción, ¡estarás participando automáticamente en el sorteo de 2 Cajas Mixtas de vinos Carménère de 6 botellas cada una!
¿Cómo participar?
- Compra en tienda o en línea entre el 5 y el 15 de septiembre.
- Ingresa tu RUT al momento de pagar para validar tu membresía.
- ¡Y listo! Ya estarás participando en el sorteo.
