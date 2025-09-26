El evento de jardinería más esperado de la primavera regresa a Santiago. Del 16 al 19 de octubre, Lo Matta Cultural será el escenario de la nueva edición de Expo Jardines, que este 2025 vuelve bajo el lema “Paisajismo Consciente”. Un encuentro que celebra la naturaleza, el diseño y la sostenibilidad con actividades para toda la familia.

Durante cuatro días, los visitantes podrán recorrer muestras de jardines y balcones diseñados por destacados paisajistas nacionales, participar en charlas y talleres especializados, y disfrutar de una gran feria con viveros, flores, plantas, mobiliario, herramientas y soluciones sustentables. Además, habrá espacios interactivos, actividades para niños en la Zona Infantil y un ambiente pet friendly, ideal para compartir en familia.

Expo Jardines se ha consolidado como una verdadera experiencia de inspiración verde, uniendo a profesionales del rubro y a quienes buscan ideas para sus propios espacios. Y este año, los suscriptores de La Tercera acceden a un 20% de descuento exclusivo , válido solo de manera presencial en boleterías del evento, presentando la tarjeta de LT Beneficios. El beneficio aplica para un máximo de 4 entradas por socio.

📍 Lo Matta Cultural, Av. Kennedy 9350, Vitacura

📅 Del 16 al 19 de octubre de 2025 | 10:00 a 21:00 hrs

Expo Jardines 2025 – Paisajismo Consciente: un encuentro donde florece la inspiración.