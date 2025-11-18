Feria Pulsar celebra 15 años con un line-up imperdible

Feria Pulsar cumple 15 años y lo celebra con una edición que reúne a lo más destacado de la escena nacional. Entre el 5 y el 7 de diciembre, el Centro Cultural Estación Mapocho será el escenario de 37 presentaciones en vivo, actividades paralelas y decenas de expositores ligados al mundo musical.

El line up de este año combina figuras consagradas con artistas en pleno ascenso:

Durante los tres días, los shows se distribuirán entre dos escenarios —uno al aire libre y otro en la Sala de las Artes— junto a un completo programa de charlas, talleres, conversatorios y lanzamientos, además de los tradicionales stands de sellos, tiendas especializadas e iniciativas vinculadas a la música.

Entradas y valores:

Pase día Viernes 05: $10.000 / pase día Sábado y pase día domingo: $14.000 (Más cargos por servicio).

Venta a través de PortalTickets

