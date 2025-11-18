Feria Pulsar celebra 15 años con un line-up imperdible
La mayor feria de la industria musical chilena vuelve este 2025 con más de 30 artistas en escena, actividades y stands. Los suscriptores de La Tercera acceden a un 20% de descuento en la entrada utilizando el código asignado e ingresando su RUT de socio vigente.
Feria Pulsar cumple 15 años y lo celebra con una edición que reúne a lo más destacado de la escena nacional. Entre el 5 y el 7 de diciembre, el Centro Cultural Estación Mapocho será el escenario de 37 presentaciones en vivo, actividades paralelas y decenas de expositores ligados al mundo musical.
El line up de este año combina figuras consagradas con artistas en pleno ascenso:
Durante los tres días, los shows se distribuirán entre dos escenarios —uno al aire libre y otro en la Sala de las Artes— junto a un completo programa de charlas, talleres, conversatorios y lanzamientos, además de los tradicionales stands de sellos, tiendas especializadas e iniciativas vinculadas a la música.
Beneficio exclusivo para suscriptores de La Tercera:
20% de descuento en tu entrada a Feria Pulsar 2025
Cómo acceder:
· Ingresa el código de descuento que te entregamos al final de esta nota, en el sitio web de Portaltickets.
· Vigencia: válido para compras de entradas durante el festival, del 5 al 7 de diciembre.
Beneficio exclusivo para suscriptores. No acumulable con otras promociones.
Entradas y valores:
Pase día Viernes 05: $10.000 / pase día Sábado y pase día domingo: $14.000 (Más cargos por servicio).
Venta a través de PortalTickets
Descarga tu cupón del 20% de descuento, ingresando tu RUT d esocio vigente a continuación:
