Fiesta de las Naciones: un viaje cultural por más de 45 países en Las Condes

Un festival para viajar sin pasaporte

La Municipalidad de Las Condes y la Corporación Cultural presentan la primera edición de la Fiesta de las Naciones, un evento que reunirá en un solo lugar lo mejor de Europa, Asia, África y América. Serán más de 45 países representados por sus embajadas y comunidades, quienes compartirán gastronomía típica, arte, música, folclore y tradiciones únicas.

Durante ambos días, los visitantes podrán recorrer stands culturales, disfrutar espectáculos artísticos en vivo y conocer sabores de Francia, España, Turquía, Perú, Colombia, México, India, Arabia Saudita, Italia y muchos más.

Y disfruta de la ruta gastronómica internacional que promete una experiencia culinaria diversa y llena de color. Estos son algunos de los restaurantes que estarán presentes: Taquería El Ranchero – México · Restaurant Hijo del Sol - Perú · Don Chorizo – Colombia · Berlin Döner Kebab – Alemania/Turquía · Pizzería Capri - Italia · Kumar´s Kitchen - India · KOYCHI - Corea · Paname - Francia · La cocina de Javier – España · Cerveza LOA – Barra · La Coctelera – Barra

Un panorama ideal para toda la familia

La Fiesta de las Naciones también contempla talleres culturales, actividades infantiles, zonas de descanso y experiencias interactivas pensadas para disfrutar juntos. Con un horario continuado de 11:00 a 21:00 horas, es un panorama perfecto para compartir durante todo el día.

Descuento en la compra de entradas adulto (hasta dos entradas por código).

· Valor por entrada adulto LT Beneficios: $2.000 (precio general $3.000)

· Niños menores de 14 años: entran gratis con canje previo en el mismo sitio web

📅 Cuándo: sábado 29 y domingo 30 de noviembre de 2025

📍 Dónde: Parque Araucano, Las Condes

🔗 Venta y canje de entradas: www.culturallascondes.cl

Descuento no acumulable con otras promociones y sujeto a stock de cupones entregados por la Corporación Cultural de Las Condes.