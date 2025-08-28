Haras de Pirque: elegancia y herencia en el corazón del Maipo

Fundada en el Valle del Maipo, Haras de Pirque se distingue por su viñedo en altura y por la construcción de su bodega, diseñada en forma de herradura como homenaje a la tradición ecuestre de la familia fundadora. Este sello arquitectónico se ha transformado en un ícono de la viña, reflejando la unión entre arte, cultura y vitivinicultura.

Experiencias que cautivan

La propuesta enoturística de Haras de Pirque invita a recorrer sus viñedos y disfrutar de catas guiadas en un entorno privilegiado, con vista a la Cordillera de los Andes. Sus experiencias están pensadas para quienes buscan descubrir la tradición del Maipo con un toque de sofisticación y cercanía.

Parte de la Ruta del Vino LT Beneficios

Durante los meses de septiembre y octubre 2025, Haras de Pirque será parte de la Ruta del Vino LT Beneficios, un especial de enoturismo y gastronomía que reúne a las mejores viñas y restaurantes del país con beneficios exclusivos para los suscriptores de La Tercera.

Beneficios exclusivos para suscriptores LT

20% de descuento en Experiencia Ícono

Tour guiado por el viñedo y la bodega.

Degustación de vinos íconos de Haras de Pirque en un entorno privilegiado.

20% de descuento en Experiencia Premier

Recorrido completo por la bodega en forma de herradura.

Degustación de vinos de la línea Premier, acompañados de una explicación guiada sobre su proceso y características.

Cómo acceder a tu beneficio

Descarga tu código exclusivo en esta nota y aplícalo al momento de reservar tu experiencia en haraswines.com/experiencia.

Usa tu beneficio presentando tu credencial LT Beneficios o descargando el código que te entregamos aquí: