Haras de Pirque: elegancia y herencia en el corazón del Maipo

Con una imponente arquitectura en forma de herradura y un entorno rodeado de viñedos, Viña Haras de Pirque es un destino que combina tradición, elegancia y vinos de excelencia. Ahora, con beneficios exclusivos para suscriptores de La Tercera.

Por 
LT Beneficios

Fundada en el Valle del Maipo, Haras de Pirque se distingue por su viñedo en altura y por la construcción de su bodega, diseñada en forma de herradura como homenaje a la tradición ecuestre de la familia fundadora. Este sello arquitectónico se ha transformado en un ícono de la viña, reflejando la unión entre arte, cultura y vitivinicultura.

Experiencias que cautivan

La propuesta enoturística de Haras de Pirque invita a recorrer sus viñedos y disfrutar de catas guiadas en un entorno privilegiado, con vista a la Cordillera de los Andes. Sus experiencias están pensadas para quienes buscan descubrir la tradición del Maipo con un toque de sofisticación y cercanía.

Parte de la Ruta del Vino LT Beneficios

Durante los meses de septiembre y octubre 2025, Haras de Pirque será parte de la Ruta del Vino LT Beneficios, un especial de enoturismo y gastronomía que reúne a las mejores viñas y restaurantes del país con beneficios exclusivos para los suscriptores de La Tercera.

Beneficios exclusivos para suscriptores LT

20% de descuento en Experiencia Ícono

  • Tour guiado por el viñedo y la bodega.
  • Degustación de vinos íconos de Haras de Pirque en un entorno privilegiado.

20% de descuento en Experiencia Premier

  • Recorrido completo por la bodega en forma de herradura.
  • Degustación de vinos de la línea Premier, acompañados de una explicación guiada sobre su proceso y características.

Cómo acceder a tu beneficio

Descarga tu código exclusivo en esta nota y aplícalo al momento de reservar tu experiencia en haraswines.com/experiencia.

Usa tu beneficio presentando tu credencial LT Beneficios o descargando el código que te entregamos aquí:

Más sobre:LT BeneficiosLT Beneficios Vinos#rutavinos2025

