La Bolsa celebra 11 años con una edición aniversario en CentroParque

Una noche para celebrar once años de historia

Después de más de una década consolidándose como una de las fiestas más emblemáticas de la vida nocturna santiaguina, La Bolsa celebra su 11° aniversario con una edición especial que promete una experiencia completa: producción de alto estándar, música en dos ambientes y una propuesta pensada para disfrutar la noche con comodidad y buen ritmo.

La celebración se realizará este sábado en CentroParque, en pleno Parque Araucano, desde las 22:00 hasta las 05:00 hrs, en un espacio que permitirá desplegar una puesta en escena a gran escala y facilitar la circulación entre distintos ambientes durante toda la noche.

Dos ambientes para vivir la fiesta a tu manera

La edición aniversario estará diseñada para que los asistentes puedan recorrer distintas intensidades musicales a lo largo de la noche.

Habrá un gran salón principal orientado a hits y energía bailable, pensado para quienes buscan una pista llena y un ambiente festivo. En paralelo, un segundo salón con enfoque electrónico ofrecerá una experiencia más cercana al sonido de club.

La idea es que cada persona pueda elegir su atmósfera y moverse entre espacios manteniendo siempre el pulso de la celebración.

Recepción especial, premios y sorpresas

La experiencia comenzará con una recepción de bienvenida con bar abierto, gracias al apoyo de siete marcas auspiciadoras que se suman a la celebración del aniversario.

Durante la noche también habrá activaciones y premios, incluyendo sorteos de productos de marcas asociadas entre los asistentes.

Y para cerrar la jornada, el evento tendrá un gesto pensado para todos: Gatorlit (de Gatorade) estará entregando hidratación gratuita al final de la fiesta para acompañar el regreso después de una noche larga.

Beneficio exclusivo para suscriptores de La Tercera

Los lectores de La Tercera pueden acceder a un 40% de descuento en las entradas utilizando el siguiente código al momento de la compra.

🎟 Código: LATERCERAXLABOLSA

🌐 Compra de tickets: passline.com

⚠️ Cupos limitados

Detalles del evento:

📍 Evento: La Bolsa – 11° Aniversario

📅 Fecha: sábado 7 de marzo

📍 Lugar: CentroParque, Parque Araucano – Santiago

🕙 Horario: 22:00 a 05:00 hrs

🎧 Formato: dos salones (principal bailable + electrónico)