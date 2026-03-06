SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    LT Beneficios

    La Bolsa celebra 11 años con una edición aniversario en CentroParque

    Este sábado 7 de marzo, una de las fiestas más reconocidas del circuito nocturno de Santiago celebra su aniversario número 11 con una edición especial en CentroParque. Los suscriptores de La Tercera pueden acceder a 40% de descuento en las entradas utilizando un código exclusivo.

    Por 
    LT Beneficios

    Una noche para celebrar once años de historia

    Después de más de una década consolidándose como una de las fiestas más emblemáticas de la vida nocturna santiaguina, La Bolsa celebra su 11° aniversario con una edición especial que promete una experiencia completa: producción de alto estándar, música en dos ambientes y una propuesta pensada para disfrutar la noche con comodidad y buen ritmo.

    La celebración se realizará este sábado en CentroParque, en pleno Parque Araucano, desde las 22:00 hasta las 05:00 hrs, en un espacio que permitirá desplegar una puesta en escena a gran escala y facilitar la circulación entre distintos ambientes durante toda la noche.

    Dos ambientes para vivir la fiesta a tu manera

    La edición aniversario estará diseñada para que los asistentes puedan recorrer distintas intensidades musicales a lo largo de la noche.

    Habrá un gran salón principal orientado a hits y energía bailable, pensado para quienes buscan una pista llena y un ambiente festivo. En paralelo, un segundo salón con enfoque electrónico ofrecerá una experiencia más cercana al sonido de club.

    La idea es que cada persona pueda elegir su atmósfera y moverse entre espacios manteniendo siempre el pulso de la celebración.

    Recepción especial, premios y sorpresas

    La experiencia comenzará con una recepción de bienvenida con bar abierto, gracias al apoyo de siete marcas auspiciadoras que se suman a la celebración del aniversario.

    Durante la noche también habrá activaciones y premios, incluyendo sorteos de productos de marcas asociadas entre los asistentes.

    Y para cerrar la jornada, el evento tendrá un gesto pensado para todos: Gatorlit (de Gatorade) estará entregando hidratación gratuita al final de la fiesta para acompañar el regreso después de una noche larga.

    Beneficio exclusivo para suscriptores de La Tercera

    Los lectores de La Tercera pueden acceder a un 40% de descuento en las entradas utilizando el siguiente código al momento de la compra.

    🎟 Código: LATERCERAXLABOLSA

    🌐 Compra de tickets: passline.com

    ⚠️ Cupos limitados

    Detalles del evento:

    📍 Evento: La Bolsa – 11° Aniversario

    📅 Fecha: sábado 7 de marzo

    📍 Lugar: CentroParque, Parque Araucano – Santiago

    🕙 Horario: 22:00 a 05:00 hrs

    🎧 Formato: dos salones (principal bailable + electrónico)

    Más sobre:LT Beneficios

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tata Barahona y Nano Stern anuncian gira nacional “Troubadores”

    Zelensky asegura que EE.UU. pidió ayuda a Ucrania para hacer frente a los drones iraníes en Medio Oriente

    Macron pide a Netanyahu que no amplíe la guerra hacia Líbano tras las órdenes de evacuación en el sur de Beirut

    PDG postula a Jiles como carta opositora para presidir la Cámara y la derecha presiona a la UDI para que apoye a Romero

    Tras la pista de los fugados de la ex Penitenciaría: las huellas que persigue la Fiscalía para capturar a los reos

    Irán niega haber cerrado el estrecho de Ormuz: “De momento no tenemos intención de hacerlo”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Servicios

    Beca Presidente de la República: ¿Cómo postular y hasta cuándo hay plazo para solicitarla?

    Beca Presidente de la República: ¿Cómo postular y hasta cuándo hay plazo para solicitarla?

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Estos son los beneficios que pueden cobrar las personas cesantes durante marzo

    Estos son los beneficios que pueden cobrar las personas cesantes durante marzo

    PDG postula a Jiles como carta opositora para presidir la Cámara y la derecha presiona a la UDI para que apoye a Romero
    Chile

    PDG postula a Jiles como carta opositora para presidir la Cámara y la derecha presiona a la UDI para que apoye a Romero

    Tras la pista de los fugados de la ex Penitenciaría: las huellas que persigue la Fiscalía para capturar a los reos

    La Moneda intentará última medalla legislativa y pide al Senado discutir reforma política antes del cambio de mando

    Temor en mercados: petróleo anota mayor alza diaria desde que estalló guerra en Irán y el Ipsa pasa a negativo en el año
    Negocios

    Temor en mercados: petróleo anota mayor alza diaria desde que estalló guerra en Irán y el Ipsa pasa a negativo en el año

    Chile fue el sexto país de la Ocde con la tasa de desempleo más alta en 2025

    Cámara aprueba proyecto que autoriza a la UAF a levantar secreto bancario y nuevo Senado deberá resolver en tercer trámite

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento
    Tendencias

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Las Diablas avanzan invictas: derrotan a Francia y quedan a un partido de clasificar al Mundial
    El Deportivo

    Las Diablas avanzan invictas: derrotan a Francia y quedan a un partido de clasificar al Mundial

    Repasa el triunfo de Las Diablas frente a Francia que le entrega el pase a las semifinales de las Clasificatorias 2026

    Golf: Gustavo Silva sorprende en el Chile Classic y se mete en el top 10 tras la primera ronda

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales
    Tecnología

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Tata Barahona y Nano Stern anuncian gira nacional “Troubadores”
    Cultura y entretención

    Tata Barahona y Nano Stern anuncian gira nacional “Troubadores”

    Los Tres lanzan “Cantar y amar” el primer adelanto de su disco grabado en Abbey Road

    Ahora sí: Asskha Sumathra se presentará en el Gran Arena Monticello con “Lo que no se vio en Viña”

    Zelensky asegura que EE.UU. pidió ayuda a Ucrania para hacer frente a los drones iraníes en Medio Oriente
    Mundo

    Zelensky asegura que EE.UU. pidió ayuda a Ucrania para hacer frente a los drones iraníes en Medio Oriente

    Macron pide a Netanyahu que no amplíe la guerra hacia Líbano tras las órdenes de evacuación en el sur de Beirut

    Irán niega haber cerrado el estrecho de Ormuz: “De momento no tenemos intención de hacerlo”

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos
    Paula

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda