¡Luz, cámara, acción! Comienza SANFIC21 con lo mejor del cine chileno e internacional

Del 17 al 24 de agosto, el Santiago Festival Internacional de Cine (SANFIC) celebra su edición número 21 con más de 80 películas en cartelera, estrenos mundiales, invitados de lujo y una programación imperdible que se toma las salas de Cinépolis Parque Arauco y Cinépolis La Reina.

Con Alex de la Iglesia como invitado especial —quien será homenajeado con una retrospectiva y participará en actividades abiertas al público—, esta edición del festival exhibirá títulos de gran reconocimiento internacional como It Was Just an Accident de Jafar Panahi, La Ola de Sebastián Lelio y Miss Carbón protagonizada por Lux Pascal. Además, SANFIC incluirá competencias de cine chileno, internacional y cortometrajes, junto con secciones dedicadas a thrillers, documentales y obras dirigidas por mujeres.

🟣 Beneficio exclusivo para suscriptores de La Tercera

Presentando tu cupón (que puedes descargar al final de esta nota) en boletería de Cinépolis Parque Arauco o La Reina, accedes a un 20% de descuento en entradas para funciones SANFIC.

Cada cupón es válido por una entrada y solo aplica a títulos del festival.

📍 Vigencia: del 17 al 24 de agosto.

🎟️ Valor de entrada con descuento: $3.200.-

Aprovecha esta oportunidad para sumergirte en las historias, personajes y emociones que solo el mejor cine contemporáneo puede ofrecer. ¡Nos vemos en la sala!

Revisa la programación completa en www.sanfic.com

