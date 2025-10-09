SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
LT Beneficios

Mercado Paula Gourmet: una fiesta de sabores, cultura y diseño

El Mercado Paula vuelve con su 16ª edición, transformando el Parque Padre Hurtado en un espacio donde la gastronomía, la música, el diseño y la cultura se encuentran. Como suscriptor de La Tercera, disfruta de un 25% de descuento en tu entrada.

Por 
LT Beneficios

Con más de 15 ediciones anteriores, el Mercado Paula se ha consolidado como uno de los encuentros gastronómicos y culturales más esperados de la temporada. Este 2025 da un paso más y amplía su propuesta: además de reunir a los mejores exponentes de la cocina, incorpora moda, diseño y decoración, convirtiéndose en un verdadero mercado urbano que celebra la creatividad nacional.

Mercado-Paula-1-ok.jpg la-tercera


Mercado Paula-12 la-tercera


Gastronomía, música y mucho más

Del 17 al 19 de octubre, el Parque Padre Hurtado será el epicentro de este festival que ofrece tres momentos únicos:

  • Recorrido y picnic: espacios familiares, zonas de descanso, foodtrucks y una amplia variedad culinaria.
  • Cocina y cultura en acción: shows de chefs, charlas, talleres de cocina, coctelería, acuarela, lectura infantil, robótica y más.
  • Noche con ritmo: coctelería, degustaciones y música en vivo que animarán el ambiente hasta las 23:00 hrs. los días viernes y sábado.

Conoce más detalles en esta nota de La Tercera.

mercado paula Picasa

Accede a tu beneficio

🎟 Descuento exclusivo: 25% para suscriptores de La Tercera

📍 Dónde: Parque Padre Hurtado

📅 Cuándo: del 17 al 19 de octubre de 2025

👨‍👩‍👧‍👦 Acceso gratuito para niños hasta 12 años

👉 Entradas disponibles en Ticketplus, solo debes ingresar el RUT de socio vigente en la caja de LT Beneficios, al seleccionar tus tickets.

Más sobre:LT Beneficios

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Megacentro emite bono por casi US$40 millones para refinanciar pasivos

Mercado Paula 2025 regresa con gastronomía, música, diseño y más

“Vuelve a castigar a los municipios”: AMUCH por recortes en la Ley de Presupuestos 2026

Consorcio Dragados-Sacyr y China Railway Construction se suman a licitación de Puerto Exterior de San Antonio

Senadora María José Gatica informa que fue intervenida quirúrgicamente por diagnóstico de cáncer de mama

Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

Lo más leído

1.
Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

2.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

3.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

4.
El mensaje que dejó Japón en el camarín del Estadio Nacional tras su polémica eliminación del Mundial Sub 20

El mensaje que dejó Japón en el camarín del Estadio Nacional tras su polémica eliminación del Mundial Sub 20

5.
Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

“Una nueva fase de la IA”: en qué consiste el acuerdo “masivo” anunciado por OpenAI y AMD

“Una nueva fase de la IA”: en qué consiste el acuerdo “masivo” anunciado por OpenAI y AMD

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Gales por el partido amistoso internacional

A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Gales por el partido amistoso internacional

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Ñublense en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Ñublense en TV y streaming

“Vuelve a castigar a los municipios”: AMUCH por recortes en la Ley de Presupuestos 2026
Chile

“Vuelve a castigar a los municipios”: AMUCH por recortes en la Ley de Presupuestos 2026

Senadora María José Gatica informa que fue intervenida quirúrgicamente por diagnóstico de cáncer de mama

Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

Megacentro emite bono por casi US$40 millones para refinanciar pasivos
Negocios

Megacentro emite bono por casi US$40 millones para refinanciar pasivos

Consorcio Dragados-Sacyr y China Railway Construction se suman a licitación de Puerto Exterior de San Antonio

Fiscalía pide audiencia para procedimiento abreviado para Antonio Jalaff en caso Factop

Qué dice el estudio que vincula los accidentes de auto con el consumo de cannabis
Tendencias

Qué dice el estudio que vincula los accidentes de auto con el consumo de cannabis

Qué se sabe del tiroteo en el show de Agua Marina, una banda de cumbia de Perú

Los estudios chilenos que conquistaron a Google con sus videojuegos

Debuta el Gran Fondo Nevados de Chillán con 400 deportistas y reconocidas figuras internacionales
El Deportivo

Debuta el Gran Fondo Nevados de Chillán con 400 deportistas y reconocidas figuras internacionales

Chile presenta su mayor delegación histórica rumbo al Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025

Con hinchas de la U, River Plate y diferentes clubes: el emotivo velorio de Miguel Ángel Russo en La Bombonera

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”
Finde

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Mercado Paula 2025 regresa con gastronomía, música, diseño y más
Cultura y entretención

Mercado Paula 2025 regresa con gastronomía, música, diseño y más

“El maestro del apocalipsis”: una mirada literaria a László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025

Javier Barría lanza álbum tras nueve años y se inscribe entre los mejores del año: “Es mi examen de grado de productor”

Expertos abordan los desafíos para la región a 50 años de la primera reunión que instaló el Plan Cóndor
Mundo

Expertos abordan los desafíos para la región a 50 años de la primera reunión que instaló el Plan Cóndor

“Nadie creyó que fuera posible”: Trump anuncia que los rehenes serán libres el “lunes o martes” y alaba su gestión

Acuerdo de paz en Gaza: el complejo intercambio de rehenes y prisioneros que está en marcha

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa
Paula

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida