Mercado Paula Gourmet: una fiesta de sabores, cultura y diseño
El Mercado Paula vuelve con su 16ª edición, transformando el Parque Padre Hurtado en un espacio donde la gastronomía, la música, el diseño y la cultura se encuentran. Como suscriptor de La Tercera, disfruta de un 25% de descuento en tu entrada.
Con más de 15 ediciones anteriores, el Mercado Paula se ha consolidado como uno de los encuentros gastronómicos y culturales más esperados de la temporada. Este 2025 da un paso más y amplía su propuesta: además de reunir a los mejores exponentes de la cocina, incorpora moda, diseño y decoración, convirtiéndose en un verdadero mercado urbano que celebra la creatividad nacional.
Gastronomía, música y mucho más
Del 17 al 19 de octubre, el Parque Padre Hurtado será el epicentro de este festival que ofrece tres momentos únicos:
- Recorrido y picnic: espacios familiares, zonas de descanso, foodtrucks y una amplia variedad culinaria.
- Cocina y cultura en acción: shows de chefs, charlas, talleres de cocina, coctelería, acuarela, lectura infantil, robótica y más.
- Noche con ritmo: coctelería, degustaciones y música en vivo que animarán el ambiente hasta las 23:00 hrs. los días viernes y sábado.
Conoce más detalles en esta nota de La Tercera.
Accede a tu beneficio
🎟 Descuento exclusivo: 25% para suscriptores de La Tercera
📍 Dónde: Parque Padre Hurtado
📅 Cuándo: del 17 al 19 de octubre de 2025
👨👩👧👦 Acceso gratuito para niños hasta 12 años
👉 Entradas disponibles en Ticketplus, solo debes ingresar el RUT de socio vigente en la caja de LT Beneficios, al seleccionar tus tickets.
Lo Último
Lo más leído
2.
3.
4.
⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.