Mercado Paula Gourmet: una fiesta de sabores, cultura y diseño

Con más de 15 ediciones anteriores, el Mercado Paula se ha consolidado como uno de los encuentros gastronómicos y culturales más esperados de la temporada. Este 2025 da un paso más y amplía su propuesta: además de reunir a los mejores exponentes de la cocina, incorpora moda, diseño y decoración, convirtiéndose en un verdadero mercado urbano que celebra la creatividad nacional.

Gastronomía, música y mucho más

Del 17 al 19 de octubre, el Parque Padre Hurtado será el epicentro de este festival que ofrece tres momentos únicos:

Recorrido y picnic: espacios familiares, zonas de descanso, foodtrucks y una amplia variedad culinaria.

Cocina y cultura en acción: shows de chefs, charlas, talleres de cocina, coctelería, acuarela, lectura infantil, robótica y más.

Noche con ritmo: coctelería, degustaciones y música en vivo que animarán el ambiente hasta las 23:00 hrs. los días viernes y sábado.

Conoce más detalles en esta nota de La Tercera.

Accede a tu beneficio

🎟 Descuento exclusivo: 25% para suscriptores de La Tercera

📍 Dónde: Parque Padre Hurtado

📅 Cuándo: del 17 al 19 de octubre de 2025

👨‍👩‍👧‍👦 Acceso gratuito para niños hasta 12 años

👉 Entradas disponibles en Ticketplus, solo debes ingresar el RUT de socio vigente en la caja de LT Beneficios, al seleccionar tus tickets.