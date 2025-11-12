Misceláneo Bar: cocina y coctelería con alma chilena

Desde el primer piso del edificio Tánica, en Vitacura, Misceláneo Bar se ha transformado en uno de los espacios más interesantes de la nueva escena gastronómica chilena. Con una estética cuidada y una atmósfera que combina diseño, arte y naturaleza, el lugar propone una experiencia que va mucho más allá de comer o beber: es un punto de encuentro para quienes disfrutan descubrir.

Su cocina, dirigida por un equipo joven e inquieto, se inspira en los ingredientes endémicos del territorio chileno, reinterpretados con técnicas contemporáneas y un enfoque sustentable. En su carta conviven sabores del mar y la tierra, acompañados por una coctelería de autor que rescata hierbas, frutas y destilados locales.

En Misceláneo, cada plato y cada cóctel cuentan una historia. Es un lugar donde lo local se vuelve sofisticado, donde el producto chileno brilla en su máxima expresión y donde la experiencia invita a conectarse con el origen a través del sabor.

En Misceláneo, el talento femenino tiene un rol protagónico: tanto la cocina, como la barra y la pastelería están lideradas por mujeres que imprimen su visión y sensibilidad en cada creación. Su trabajo en equipo define una propuesta coherente, moderna y con identidad, donde el detalle importa tanto como el sabor.

📍 Dirección: Santa María 5870, Local 15, Vitacura (Edificio Tánica)

🕓 Horarios: Lunes 12:30h–16:30h | Martes a sábado 12:30h–00:30h

📲 Instagram: @miscelaneo.bar