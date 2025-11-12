Pescados Capitales: el sabor del Perú con alma provocadora
Un clásico de la cocina peruana en Santiago que combina tradición, ingenio y placer en cada plato, con una propuesta que celebra el mar y la buena mesa. Es parte de la Ruta Foodie con un 30% de descuento de lunes a viernes.
Desde su fundación en Lima, Pescados Capitales se ha considerado como un referente gastronómico peruano que hoy marca una nueva tendencia, destacando por su propuesta innovadora que combina la frescura del mar con una narrativa única basada en los pecados capitales. Con más de 21 años de historia, el restaurante llegó a Santiago para replicar la experiencia que lo hizo famoso en su país de origen, ofreciendo una carta que rinde homenaje a la riqueza culinaria del Perú con preparaciones auténticas y una fusión de sabores inolvidable, que se centra en honrar ingredientes frescos y locales, combinando tradición con innovación.
En su menú, los pescados y mariscos son los protagonistas. Desde clásicos como el ceviche Capital, con pesca del día y leche de tigre al ají amarillo, hasta opciones más audaces como el tiradito Nikkei, que fusiona técnicas japonesas con la esencia peruana. Además, su propuesta incluye arroces marinos, guisos y una tentadora selección de postres tradicionales, como el suspiro limeño y los picarones con miel de higos, perfectos para cerrar la experiencia con un dulce final.
Con una ambientación moderna y acogedora, Pescados Capitales ofrece el equilibrio perfecto entre sofisticación y calidez, convirtiéndose en el lugar ideal tanto para almuerzos de negocios como para cenas en pareja o reuniones con amigos.
Beneficio exclusivo para suscriptores de La Tercera
Pescados Capitales forma parte de la Ruta Foodie de LT Beneficios, un recorrido por cinco restaurantes imperdibles vigente entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre.
👉 Usa tu beneficio presentando tu credencial virtual vigente y obtén 30% de descuento de lunes a viernes (tope $50.000).
📍 Dirección: Nueva Costanera 3723, Vitacura
🕓 Horarios: Lunes a sábado 12:30–23:00 h | Domingo 12:30–17:00 h
📲 Instagram:@pescadoscapitales_cl
🔗 Reservas: +56 933 759 692 / +56 232 100 903 / reservas@pescadoscapitales.cl
