Rabbo: cocina contemporánea desde San Pedro de la Paz

En el sector de San Pedro de la Paz, en Concepción, se encuentra Rabbo, un restaurante que ha sabido posicionarse entre los nombres más destacados del sur de Chile. Su propuesta se basa en productos locales y técnicas contemporáneas, ofreciendo una cocina moderna, honesta y llena de sabor.

Detrás de esta experiencia está el chef Rolando Ortega, quien desarrolló su carrera en reconocidos restaurantes de Santiago antes de volver a su ciudad natal para dar vida a este proyecto. Su mirada combina oficio y sensibilidad, logrando platos donde la creatividad se equilibra con el respeto por el producto y la tradición.

El chef de Rabbo: Rolando Ortega.

En Rabbo, la experiencia no está solo en el plato, sino también en la mesa. Juan Domingo de la Sotta, sommelier con más de veinte años en la escena gastronómica chilena, lidera el equipo de sala. Su dedicación al vino y a la hospitalidad define un servicio cercano, informado y sin pretensiones, que completa la propuesta con calidez y profesionalismo.

📍 Dirección: Los Canelos 76, San Pedro de la Paz, Concepción

🕓 Horarios: Lunes a sábado, 18:00–22:30 h

📲 Instagram: @rabborestaurant