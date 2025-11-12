OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    LT Beneficios

    Rabbo: cocina contemporánea desde San Pedro de la Paz

    En San Pedro de la Paz, el chef Rolando Ortega lidera una propuesta moderna que celebra los productos locales y la hospitalidad del sur de Chile.

    Por 
    LT Beneficios

    En el sector de San Pedro de la Paz, en Concepción, se encuentra Rabbo, un restaurante que ha sabido posicionarse entre los nombres más destacados del sur de Chile. Su propuesta se basa en productos locales y técnicas contemporáneas, ofreciendo una cocina moderna, honesta y llena de sabor.

    Detrás de esta experiencia está el chef Rolando Ortega, quien desarrolló su carrera en reconocidos restaurantes de Santiago antes de volver a su ciudad natal para dar vida a este proyecto. Su mirada combina oficio y sensibilidad, logrando platos donde la creatividad se equilibra con el respeto por el producto y la tradición.

    El chef de Rabbo: Rolando Ortega.

    En Rabbo, la experiencia no está solo en el plato, sino también en la mesa. Juan Domingo de la Sotta, sommelier con más de veinte años en la escena gastronómica chilena, lidera el equipo de sala. Su dedicación al vino y a la hospitalidad define un servicio cercano, informado y sin pretensiones, que completa la propuesta con calidez y profesionalismo.

    👉 Usa tu beneficio presentando tu credencial virtual vigente y obtén un 25% de descuento en la carta, de lunes a sábado entre 18h y 22.30h. Beneficio no aplica sobre menú o promociones vigentes.

    🔗 Conoce más en rabborestaurant.cl

    Rabbo es una de las paradas imperdibles de la Ruta Foodie de LT Beneficios, un recorrido por los sabores que marcan tendencia entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre.

    📍 Dirección: Los Canelos 76, San Pedro de la Paz, Concepción

    🕓 Horarios: Lunes a sábado, 18:00–22:30 h

    📲 Instagram: @rabborestaurant

    Más sobre:LT BeneficiosLT Beneficios Restaurantes#rutafoodie2025

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Misceláneo Bar: cocina y coctelería con alma chilena

    Gatopardo: el regreso de un clásico con alma mediterránea

    Richard Ashcroft y su participación en los shows de Oasis: “Ya tengo un buen grupo de seguidores”

    Ruta Foodie: un recorrido por los sabores que marcan tendencia

    “Safaris humanos”: Italia investiga viajes pagados para disparar a civiles en la guerra de Bosnia

    Toyota anuncia inversión adicional de hasta US$ 10 mil millones en EE.UU. y abre planta de baterías

    Lo más leído

    1.
    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    2.
    “No puedes sonreír mientras insultan a Carabineros”: la furia de Matthei y Kast con Jara por cántico en cierre de campaña

    “No puedes sonreír mientras insultan a Carabineros”: la furia de Matthei y Kast con Jara por cántico en cierre de campaña

    3.
    Los 80 años de Julio Ponce: Quienes asistieron a su festejo privado

    Los 80 años de Julio Ponce: Quienes asistieron a su festejo privado

    4.
    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    5.
    Choque de trenes electoral: Jara y Kast cierran sus campañas con masivos actos en Plaza de Maipú y el Movistar Arena

    Choque de trenes electoral: Jara y Kast cierran sus campañas con masivos actos en Plaza de Maipú y el Movistar Arena

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    Cómo es el USS Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra del mundo que se unió al despliegue de EEUU cerca de Venezuela

    Cómo es el USS Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra del mundo que se unió al despliegue de EEUU cerca de Venezuela

    Cómo es el nuevo accesorio del iPhone firmado por el diseñador de la icónica polera de Steve Jobs

    Cómo es el nuevo accesorio del iPhone firmado por el diseñador de la icónica polera de Steve Jobs

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Cuándo sería la eventual segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    ¿Cuándo sería la eventual segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    ¿Hay Ley Seca durante el fin de semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias?

    ¿Hay Ley Seca durante el fin de semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias?

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días
    Chile

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Cuándo sería la eventual segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    Dictan prisión preventiva contra imputado por robo, violación y femicidio de Valentina Alarcón

    Toyota anuncia inversión adicional de hasta US$ 10 mil millones en EE.UU. y abre planta de baterías
    Negocios

    Toyota anuncia inversión adicional de hasta US$ 10 mil millones en EE.UU. y abre planta de baterías

    Salmones Camanchaca duplica ganancias gracias a mejores cosechas: proyecta producción histórica para 2025

    El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, anuncia que dejará su cargo

    “Safaris humanos”: Italia investiga viajes pagados para disparar a civiles en la guerra de Bosnia
    Tendencias

    “Safaris humanos”: Italia investiga viajes pagados para disparar a civiles en la guerra de Bosnia

    Los nuevos correos que vincularían a Trump con Epstein: qué dicen

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    De Ronaldinho Gaúcho a Toni Kroos: las grandes estrellas que pasaron por el Mundial Sub 17
    El Deportivo

    De Ronaldinho Gaúcho a Toni Kroos: las grandes estrellas que pasaron por el Mundial Sub 17

    Los rivales de la Roja en la última fecha FIFA del año: Perú le saca un empate en el final a Rusia

    Valladares le raya la cancha a Esteban Pavez y ‘achica’ el sueño del nuevo estadio de Colo Colo

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo
    Finde

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Richard Ashcroft y su participación en los shows de Oasis: “Ya tengo un buen grupo de seguidores”
    Cultura y entretención

    Richard Ashcroft y su participación en los shows de Oasis: “Ya tengo un buen grupo de seguidores”

    “Deslumbra y aburre” o “exuberante”: las reseñas enfrentadas de Frankenstein y los elogios a Jacob Elordi

    Dua Lipa ensaya El Duelo de La Ley para su show de este miércoles en el Estadio Nacional

    A 10 años de los atentados de París, especialista señala que la amenaza yihadista es más joven
    Mundo

    A 10 años de los atentados de París, especialista señala que la amenaza yihadista es más joven

    Declaraciones de la premier japonesa sobre Taiwán desatan tormenta diplomática y activan los “lobos guerreros” de China

    Efectos de la operación policial de Río de Janeiro: debate sobre la seguridad pública frena ascenso de Lula en las encuestas

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte