Ruta del Vino 2025: descubre experiencias únicas de enoturismo y gastronomía

La cultura del vino en Chile es un viaje que combina historia, naturaleza y sabores inolvidables. Con esta Ruta del Vino, LT Beneficios abre la puerta a un recorrido por viñas emblemáticas y restaurantes asociados, donde cada espacio ofrece algo único: tours guiados, catas, paseos en teleférico, gastronomía de autor y mucho más.

Ser suscriptor no solo te conecta con lo mejor del mundo vitivinícola, sino que también te da acceso a descuentos exclusivos en cada uno de estos comercios aliados, para que planifiques tu próxima salida con amigos o en familia.

Comercios participantes de la Ruta del Vino

A continuación, descubre a los socios que forman parte de esta ruta. Haz clic en cada uno para conocer más detalles de su propuesta y el beneficio exclusivo que tendrás como suscriptor:

Viña Cousiño Macul – Tradición familiar del Maipo desde 1856. 👉 Hasta 30% de descuento en tienda online y tours.

Viña Santa Cruz – Experiencia única en Colchagua y sus vinos. 👉 Hasta 20% de descuento en compras online y tours en la Viña.

Viña Terramater – Vinos premiados con identidad. 👉 Hasta 30% de descuento en tours y tienda online.

Haras de Pirque – Elegancia y herencia en el corazón del Maipo. 👉 30% de descuento en Experiencia Ícono y Experiencia Premier.

Viña Casas del Bosque – Frescura y calidad desde Casablanca. 👉 Hasta 25% de descuento en la tienda online y tours seleccionados.

Viña San Pedro Cachapoal Andes – Historia y modernidad en Rengo. 👉 20% de descuento en tours seleccionados.

Viña Tarapacá – Patrimonio vitivinícola del Maipo. 👉 20% de descuento en tours Reserva y Premium.

Viña Casamar – Encanto del Valle de Leyda. 👉 20% de descuento en tours seleccionados.

Casa Barroso – Gastronomía con raíces en Casablanca. 👉 20% de descuento en consumo en restaurante.

NOI Blend Colchagua – Hotel boutique y enoturismo. 👉 Precios especiales en alojamiento y experiencias.

Restaurant Ensamblaje – Cocina de autor en el corazón de Colchagua. 👉 20% de descuento sobre la carta.

Restaurant Loló – Sabores locales con un toque innovador. 👉 20% de descuento sobre la carta.

Planifica tu próxima experiencia

Ya sea que busques una escapada de fin de semana, un tour entre viñedos o una comida inolvidable, esta Ruta del Vino es la oportunidad perfecta para hacerlo con beneficios únicos.

Descubre todos los detalles de cada viña y restaurante, revisa los descuentos disponibles y comienza a vivir lo mejor del enoturismo con LT Beneficios.