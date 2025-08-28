Ruta del Vino 2025: descubre experiencias únicas de enoturismo y gastronomía
Este año, los suscriptores de La Tercera están invitados a recorrer las mejores viñas y restaurantes de Chile en la nueva Ruta del Vino de LT Beneficios. Una selección de experiencias que unen tradición, gastronomía y paisajes inigualables, con descuentos exclusivos para que disfrutes más y mejor.
La cultura del vino en Chile es un viaje que combina historia, naturaleza y sabores inolvidables. Con esta Ruta del Vino, LT Beneficios abre la puerta a un recorrido por viñas emblemáticas y restaurantes asociados, donde cada espacio ofrece algo único: tours guiados, catas, paseos en teleférico, gastronomía de autor y mucho más.
Ser suscriptor no solo te conecta con lo mejor del mundo vitivinícola, sino que también te da acceso a descuentos exclusivos en cada uno de estos comercios aliados, para que planifiques tu próxima salida con amigos o en familia.
Comercios participantes de la Ruta del Vino
A continuación, descubre a los socios que forman parte de esta ruta. Haz clic en cada uno para conocer más detalles de su propuesta y el beneficio exclusivo que tendrás como suscriptor:
- Viña Cousiño Macul – Tradición familiar del Maipo desde 1856. 👉 Hasta 30% de descuento en tienda online y tours.
- Viña Santa Cruz – Experiencia única en Colchagua y sus vinos. 👉 Hasta 20% de descuento en compras online y tours en la Viña.
- Viña Terramater – Vinos premiados con identidad. 👉 Hasta 30% de descuento en tours y tienda online.
- Haras de Pirque – Elegancia y herencia en el corazón del Maipo. 👉 30% de descuento en Experiencia Ícono y Experiencia Premier.
- Viña Casas del Bosque – Frescura y calidad desde Casablanca. 👉 Hasta 25% de descuento en la tienda online y tours seleccionados.
- Viña San Pedro Cachapoal Andes – Historia y modernidad en Rengo. 👉 20% de descuento en tours seleccionados.
- Viña Tarapacá – Patrimonio vitivinícola del Maipo. 👉 20% de descuento en tours Reserva y Premium.
- Viña Casamar – Encanto del Valle de Leyda. 👉 20% de descuento en tours seleccionados.
- Casa Barroso – Gastronomía con raíces en Casablanca. 👉 20% de descuento en consumo en restaurante.
- NOI Blend Colchagua – Hotel boutique y enoturismo. 👉 Precios especiales en alojamiento y experiencias.
- Restaurant Ensamblaje – Cocina de autor en el corazón de Colchagua. 👉 20% de descuento sobre la carta.
- Restaurant Loló – Sabores locales con un toque innovador. 👉 20% de descuento sobre la carta.
Planifica tu próxima experiencia
Ya sea que busques una escapada de fin de semana, un tour entre viñedos o una comida inolvidable, esta Ruta del Vino es la oportunidad perfecta para hacerlo con beneficios únicos.
Descubre todos los detalles de cada viña y restaurante, revisa los descuentos disponibles y comienza a vivir lo mejor del enoturismo con LT Beneficios.
