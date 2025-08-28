SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
LT Beneficios

Ruta del Vino 2025: descubre experiencias únicas de enoturismo y gastronomía

Este año, los suscriptores de La Tercera están invitados a recorrer las mejores viñas y restaurantes de Chile en la nueva Ruta del Vino de LT Beneficios. Una selección de experiencias que unen tradición, gastronomía y paisajes inigualables, con descuentos exclusivos para que disfrutes más y mejor.

Por 
LT Beneficios

La cultura del vino en Chile es un viaje que combina historia, naturaleza y sabores inolvidables. Con esta Ruta del Vino, LT Beneficios abre la puerta a un recorrido por viñas emblemáticas y restaurantes asociados, donde cada espacio ofrece algo único: tours guiados, catas, paseos en teleférico, gastronomía de autor y mucho más.

Ser suscriptor no solo te conecta con lo mejor del mundo vitivinícola, sino que también te da acceso a descuentos exclusivos en cada uno de estos comercios aliados, para que planifiques tu próxima salida con amigos o en familia.

Comercios participantes de la Ruta del Vino

A continuación, descubre a los socios que forman parte de esta ruta. Haz clic en cada uno para conocer más detalles de su propuesta y el beneficio exclusivo que tendrás como suscriptor:

  • Viña Cousiño Macul – Tradición familiar del Maipo desde 1856. 👉 Hasta 30% de descuento en tienda online y tours.
  • Viña Santa Cruz – Experiencia única en Colchagua y sus vinos. 👉 Hasta 20% de descuento en compras online y tours en la Viña.
  • Viña Terramater – Vinos premiados con identidad. 👉 Hasta 30% de descuento en tours y tienda online.
  • Haras de Pirque – Elegancia y herencia en el corazón del Maipo. 👉 30% de descuento en Experiencia Ícono y Experiencia Premier.
  • Viña Casas del Bosque – Frescura y calidad desde Casablanca. 👉 Hasta 25% de descuento en la tienda online y tours seleccionados.
  • Viña San Pedro Cachapoal Andes – Historia y modernidad en Rengo. 👉 20% de descuento en tours seleccionados.
  • Viña Tarapacá – Patrimonio vitivinícola del Maipo. 👉 20% de descuento en tours Reserva y Premium.
  • Viña Casamar – Encanto del Valle de Leyda. 👉 20% de descuento en tours seleccionados.
  • Casa Barroso – Gastronomía con raíces en Casablanca. 👉 20% de descuento en consumo en restaurante.
  • NOI Blend Colchagua – Hotel boutique y enoturismo. 👉 Precios especiales en alojamiento y experiencias.
  • Restaurant Ensamblaje – Cocina de autor en el corazón de Colchagua. 👉 20% de descuento sobre la carta.
  • Restaurant Loló – Sabores locales con un toque innovador. 👉 20% de descuento sobre la carta.
GERARDO CANDIA
Alan Warren alanwarren@vtr

Planifica tu próxima experiencia

Ya sea que busques una escapada de fin de semana, un tour entre viñedos o una comida inolvidable, esta Ruta del Vino es la oportunidad perfecta para hacerlo con beneficios únicos.

Descubre todos los detalles de cada viña y restaurante, revisa los descuentos disponibles y comienza a vivir lo mejor del enoturismo con LT Beneficios.

Más sobre:LT Beneficios

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Diputados acusados: la ventana constitucional para la posible destitución de Ojeda y Pérez

Matthei y Magdalena Piñera organizan cita con exautoridades del expresidente en medio de descuelgues en favor de Kast

Continúan los desmarques a Matthei: tres exsubsecretarios de Piñera se suman a equipos de Kast

Ministro Cataldo aborda polémicos dichos de Carmona contra Marcel: “No sé si son declaraciones contra el gobierno”

Gobierno se distancia de Trump y países de la región que declaran como “terrorista” a supuesta organización liderada por Maduro

Tribunal ratifica a Jadue como acusado y reagenda audiencia de preparación de juicio oral para el 8 de octubre

Lo más leído

1.
Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronni Moffitt

Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronni Moffitt

2.
Sebastián Jans, líder de los masones: “La candidatura de Daniel Jadue tensiona a la masonería y al sistema político”

Sebastián Jans, líder de los masones: “La candidatura de Daniel Jadue tensiona a la masonería y al sistema político”

3.
“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

4.
Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

5.
“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados

Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo

Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo

Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator

Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Servicios

Subsidio al Empleo Joven entrega hasta $678 mil desde este jueves: revisa si te corresponde

Subsidio al Empleo Joven entrega hasta $678 mil desde este jueves: revisa si te corresponde

Corte de agua en Santiago: revisa las comunas afectadas, horarios y puntos de abastecimiento

Corte de agua en Santiago: revisa las comunas afectadas, horarios y puntos de abastecimiento

Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT

Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT

Corte fija audiencia para resolver desafuero del diputado Joaquín Lavín
Chile

Corte fija audiencia para resolver desafuero del diputado Joaquín Lavín

Diputados acusados: la ventana constitucional para la posible destitución de Ojeda y Pérez

Matthei y Magdalena Piñera organizan cita con exautoridades del expresidente en medio de descuelgues en favor de Kast

Sernac presenta demanda colectiva contra CGE por cortes en Mejillones
Negocios

Sernac presenta demanda colectiva contra CGE por cortes en Mejillones

Millonaria venta: Reconocida cadena internacional de institutos de inglés se desprende de sus sedes en Chile

“El Comité de Ministros revisará en un mes los US$7.000 millones que esperan su aprobación”, Quiroz lanza la primera medida proinversión de Kast

Conflicto entre EE.UU. y Venezuela: los 5 países de Latinoamérica que ya tomaron una postura
Tendencias

Conflicto entre EE.UU. y Venezuela: los 5 países de Latinoamérica que ya tomaron una postura

Qué se sabe del despliegue de 8 buques de guerra de EEUU para combatir a los carteles y cómo inquieta a Venezuela

Por qué el Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar pronto

Cara a cara en Luque: Conmebol recoge descargos y cita a Independiente y a la U para dirimir la tragedia de Avellaneda
El Deportivo

Cara a cara en Luque: Conmebol recoge descargos y cita a Independiente y a la U para dirimir la tragedia de Avellaneda

Sorteo de Champions League: Real Madrid vuelve a cruzarse en el camino del City de Josep Guardiola

El elemento clave para el Superclásico que Colo Colo se juega en el Arengazo

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto
Finde

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

¿Cómo está el lineup de Lollapalooza Chile 2026? Esto opinan los especialistas
Cultura y entretención

¿Cómo está el lineup de Lollapalooza Chile 2026? Esto opinan los especialistas

Lollapalooza Chile apunta a la nueva generación y vienen Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Tyler, the Creator y Deftones

Así se hizo Millonario, el documental sobre supuesto ganador del Kino: “En un minuto empezó a pelear por limpiar su imagen”

Ataques rusos a las oficinas de la delegación de la UE y del British Council en Kiev desatan tensión diplomática entre Europa y Moscú
Mundo

Ataques rusos a las oficinas de la delegación de la UE y del British Council en Kiev desatan tensión diplomática entre Europa y Moscú

La ONU condena el “inaceptable” ataque de Rusia contra Kiev y reclama “el fin inmediato” de los bombardeos

Abuelos en la “pobreza degradante” y jóvenes invirtiendo en la bolsa: La crisis de las pensiones en Alemania

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”
Paula

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”

Lupus, el gran imitador

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”