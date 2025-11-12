OFERTA ELECCIONES $990
    Ruta Foodie: un recorrido por los sabores que marcan tendencia

    Sólo un mes: del 15 de noviembre al 15 de diciembre, LT Beneficios te invita a vivir una experiencia gastronómica con cinco restaurantes imperdibles, donde cada mesa propone un viaje distinto y cada plato una historia que contar.

    Por 
    LT Beneficios
    pescados capitales listo

    Hay rutas que se recorren con los pies y otras con el paladar. La Ruta Foodie de LT Beneficios es de estas últimas: una invitación a dejarse llevar por los sentidos, descubrir nuevas propuestas y reencontrarse con clásicos que siguen sorprendiendo. Cinco destinos gastronómicos —desde la cocina peruana y las brasas premium, hasta la coctelería de autor y la vuelta de un ícono del barrio Lastarria— se reúnen en este recorrido que celebra el sabor, la creatividad y la buena mesa.

    PESCADOS CAPITALES

    30% de descuento de lunes a viernes

    El placer y la tentación son parte de la identidad de este clásico peruano que conquistó Santiago. Su carta combina irreverencia y maestría culinaria, con preparaciones donde el mar es protagonista absoluto: ceviches, tiraditos y arroces que despliegan toda la esencia del Pacífico en un ambiente elegante y relajado.

    Revisa aquí los detalles del beneficio en Pescados Capitales.

    SANTA BRASA

    30% de descuento de lunes a viernes

    Edwin Navarro

    Un templo para los amantes de la carne. Santa Brasa ha elevado la experiencia de la parrilla a una categoría gourmet, combinando cortes premium, cocciones perfectas y un servicio que se anticipa a cada detalle. Tradición y sofisticación en la mesa, con el fuego como gran protagonista.

    Revisa aquí los detalles del beneficio en Santa Brasa.

    RABBO (Concepción)

    25% de descuento todos los días

    Desde la capital penquista, Rabbo ha logrado consolidar una propuesta moderna y honesta, que pone en valor los productos locales con una mirada contemporánea. Su carta, marcada por la estacionalidad y la creatividad, lo convierte en uno de los nombres más interesantes de la escena gastronómica del sur de Chile, comandado por el reconocido chef Rolando Ortega.

    Revisa aquí los detalles del beneficio en Rabbo.

    MISCELÁNEO BAR

    30% de descuento martes y jueves / 25% el resto de los días

    Un refugio donde la coctelería y la cocina conversan con el territorio. Misceláneo Bar explora los ingredientes endémicos chilenos y los traduce en platos y tragos llenos de identidad. Una experiencia sensorial que celebra lo local con una mirada vanguardista y un ambiente que invita a quedarse.

    Revisa aquí los detalles del beneficio en Misceláneo Bar.

    GATOPARDO

    30% de descuento todos los días

    Tras once años de silencio, el icónico restaurante del barrio Lastarria vuelve con su versión 2.0: una propuesta mediterránea con alma italiana, creada por los chefs Marcia Plaza y Kevin Palmer. Platos como los Locos en Chardonnay o los Spaghetti Frutti di Mare devuelven el placer de comer sin prisa, entre texturas, aromas y una atmósfera de mantel largo que marca su esperado regreso.

    Revisa aquí los detalles del beneficio en Gatopardo.

    Un mes para saborear sin prisa

    Del 15 de noviembre al 15 de diciembre, disfruta de los beneficios exclusivos de la Ruta Foodie de LT Beneficios y déjate sorprender por las propuestas que hoy están marcando tendencia en la escena gastronómica chilena. Porque comer bien también es una forma de viajar.

    👉 Usa tu beneficio presentando tu credencial virtual vigente. Descuentos no aplicables a menús o promociones vigentes.

