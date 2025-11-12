Santa Brasa: el arte de la carne a las brasas

Con una trayectoria gastronómica relevante, Santa Brasa se ha sabido destacar por su excelencia en el servicio y su buena selección de cortes de carne en Chile. Desde sus inicios, el compromiso con la buena carne y un servicio ha sido el sello que distingue a esta cadena de restaurantes, hoy presente en tres regiones del país.
Con nueve restaurantes ubicados estratégicamente en la Región Metropolitana, la Región de Valparaíso (Viña del Mar y Concón) y la Región de Coquimbo, Santa Brasa se ha convertido en un destino imperdible para los amantes de las carnes. Su propuesta gastronómica se basa en la buena selección de cortes, técnicas de maduración que realzan el sabor, amplia gama de selección de vinos y una experiencia que fusiona la tradición con un ambiente clásico y con un foco claro en el buen servicio a sus comensales.
Además de su destacada propuesta gastronómica, Santa Brasa ofrece una variedad de experiencias únicas para sus clientes, incluyendo master class de parrilla, cenas de maridaje, catas de vino, celebraciones de cumpleaños y eventos corporativos. Estos encuentros permiten disfrutar de lo mejor de la gastronomía en un entorno exclusivo y acogedor, ideal para compartir momentos especiales.
En una casona ubicada en Alonso de Córdova, con toques clásicos y contemporáneos, hoy ofrecen la fusión perfecta entre sus primeros años y la innovación que proponen para seguir encantando a sus comensales.
Aquí podrás probar exquisitas preparaciones, desde sus clásicos cortes de carne a la parrilla, de una textura suave que se derrite en el paladar, así como también, podrás pedir platos que combinan corrientes de la cocina internacional, como un Lomo Saltado al estilo Santa Brasa; un plato que enamora desde su aroma hasta su sabor.
En este lugar, todo está pensado para que pases una buena jornada, por eso puedes considerar, tranquilamente, este lindo local de Vitacura para celebrar lo que quieras. Un cumpleaños, algún almuerzo familiar o incluso una reunión con amigos del trabajo. Para ello, cuentan con un salón principal que en su decoración tienen toques modernos y clásicos, y una cocina abierta, que permite momentos especiales y entretenidos con los comensales.
Por otro lado, tienen una terraza abierta y otras un poco más privadas que, si lo solicitas con tiempo, te las pueden acomodar para que sea una experiencia privada y única.
Y para terminar con un sabor dulce, nada mejor que la Degustación de Postres, ideal para compartir. Creme Brule, Celestinos con manjar y un volcán de dulce de leche con helado de vainilla.... Una delicia!
El éxito de Santa Brasa no solo radica en la calidad de su oferta gastronómica, sino también en la calidez de su atención, la cual ha sido clave para fidelizar a generaciones de clientes que buscan un espacio donde la excelencia es la norma. A lo largo de los años, la marca ha evolucionado, adaptándose a las nuevas tendencias sin perder su esencia, manteniendo la parrilla como el alma de cada una de sus cocinas.
Con esta sólida presencia en el mercado, Santa Brasa reafirma su compromiso de seguir ofreciendo lo mejor en carnes y servicio en cada una de sus ubicaciones. Para quienes buscan una experiencia culinaria inigualable, Santa Brasa sigue siendo la elección perfecta.
Beneficio para suscriptores de La Tercera:
Santa Brasa forma parte de la Ruta Foodie de LT Beneficios, un recorrido por cinco restaurantes imperdibles vigente entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre.
👉 Usa tu beneficio presentando tu credencial virtual vigente y obtén 30% de descuento de lunes a viernes (tope $50.000).
📍 Dirección: Santa Brasa cuenta con distintos locales en Santiago y regiones. Consulta tu sucursal más cercana en www.santabrasa.cl.
🕓 Horarios: Lunes a domingo, 12:30–23:00 h (pueden variar según sucursal)
Alonso de Córdova 4260, Vitacura / Mall Plaza Egaña / Mall Costanera Center / Mall Vivo Los Trapenses / Mall Parque Arauco / Mall Alto Las Condes / Santa Brasa Coquimbo: Av. Peñuelas 056, local 08 / Santa Brasa del Mar: Santa Elena 671, Concón / Santa Brasa Enjoy Viña del Mar.
Beneficio válido hasta el 30.12.2025 / Para hacer válido tu descuento, debes mostrar tu credencial de cliente. Tope de 50.000 por suscriptor, no incluye propinas ni aplica sobre otros descuentos ni promociones vigentes. Válido con efectivo, tarjeta débito, tarjeta de crédito, transferencia bancaria. Beneficio no válido para feriados.
