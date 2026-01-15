Surfestival celebra 20 años con dos fechas imperdibles: La Serena y Pichilemu

El verano 2026 tendrá banda sonora propia con el regreso de Surfestival, uno de los festivales más emblemáticos del país, que este año celebra 20 años de historia con una edición especial en dos ciudades: La Serena y Pichilemu.

Por primera vez, Surfestival sale de su histórica casa en Pichilemu para llevar su propuesta de música, arte y cultura surf a La Serena, sumando así dos jornadas que prometen marcar el verano.

La primera fecha será el sábado 31 de enero en La Serena, mientras que la segunda se realizará el sábado 14 de febrero en Pichilemu, consolidando un panorama ideal para quienes buscan combinar vacaciones, playa y música en vivo.

Lineup Surfestival 2026 - La Serena

Lineup Surfestival 2026 - Pichilemu

Música, surf y cultura frente al mar

Surfestival nació en 2006 con una idea clara: unir música, arte y surf en un solo espacio, abierto a todo público y profundamente conectado con la naturaleza. Dos décadas después, el festival se ha consolidado como un referente, sumando además un fuerte compromiso con el cuidado medioambiental, la protección del borde costero y el impulso al comercio y la cultura local.

La edición 2026 contará con un potente cartel de artistas nacionales e internacionales, además de actividades paralelas pensadas para todas las edades, transformando cada fecha en una experiencia completa junto al mar.

Beneficio para socio de LT Beneficios:

Los suscriptores de La Tercera pueden acceder a un 20% de descuento para Surfestival 2026, válido tanto para la fecha de La Serena como para la de Pichilemu.

El beneficio permite comprar hasta 4 entradas por persona, en categorías General y VIP (con un stock disponible de 500 entradas VIP y 500 entradas Generales por evento).

Para hacer válido el descuento, solo es necesario ingresar el RUT del suscriptor vigente al momento de la compra, donde el sistema reconocerá automáticamente la condición de suscriptor.

Las entradas con descuento se adquieren exclusivamente a través de PuntoTicket, hasta agotar stock.