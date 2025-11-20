Una cena de maridaje para despedir el año en Marina Las Condes

Una noche gourmet en la azotea del hotel

Cada mes, Marina Las Condes realiza su cena de maridaje a cargo del chef Luis Cruzat, quien sorprende con preparaciones de autor acompañadas por los vinos de Armonia Wines. Para cerrar el ciclo del año, la experiencia se trasladará a El Clandestino, la espectacular azotea del hotel, con una ambientación especial diseñada por William Geisse.

El encuentro incluye un menú de cinco tiempos, pensado para disfrutar sabores de temporada en un ambiente íntimo y con vistas privilegiadas.

📆 Jueves 27 de noviembre – 19:30 h

💰 Precio normal $65.900 por persona (IVA incluido, propinas no incluidas)

📍 Hotel Marina Las Condes – Alonso de Córdova 5727, Las Condes

Beneficio exclusivo para suscriptores de La Tercera:

🎟 20% de descuento en la cena de cierre de ciclo

🔑 Presenta tu credencial virtual vigente al momento de reservar o asistir.

⚠️ Cupos limitados.

Reservas:

Por teléfono al +56 9 4906 4701 / por email giovanna.dasilva@marinahoteles.cl