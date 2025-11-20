BLACK SALE $990
    Una cena de maridaje para despedir el año en Marina Las Condes

    El último jueves de noviembre, el hotel Marina Las Condes presenta una cena de fin de ciclo con sabores creados por el chef Luis Cruzat y una selección especial de Armonia Wines. Los suscriptores de La Tercera obtienen un 20% de descuento presentando su credencial virtual vigente.

    Por 
    LT Beneficios

    Una noche gourmet en la azotea del hotel

    Cada mes, Marina Las Condes realiza su cena de maridaje a cargo del chef Luis Cruzat, quien sorprende con preparaciones de autor acompañadas por los vinos de Armonia Wines. Para cerrar el ciclo del año, la experiencia se trasladará a El Clandestino, la espectacular azotea del hotel, con una ambientación especial diseñada por William Geisse.

    El encuentro incluye un menú de cinco tiempos, pensado para disfrutar sabores de temporada en un ambiente íntimo y con vistas privilegiadas.

    📆 Jueves 27 de noviembre – 19:30 h

    💰 Precio normal $65.900 por persona (IVA incluido, propinas no incluidas)

    📍 Hotel Marina Las Condes – Alonso de Córdova 5727, Las Condes

    Beneficio exclusivo para suscriptores de La Tercera:

    🎟 20% de descuento en la cena de cierre de ciclo

    🔑 Presenta tu credencial virtual vigente al momento de reservar o asistir.

    ⚠️ Cupos limitados.

    Reservas:

    Por teléfono al +56 9 4906 4701 / por email giovanna.dasilva@marinahoteles.cl

