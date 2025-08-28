Viña Casas del Bosque: frescura y calidad desde Casablanca

Fundada en 1993, Casas del Bosque fue pionera en el desarrollo del Valle de Casablanca, una de las zonas vitivinícolas más reconocidas de Chile. Sus vinos han conquistado mercados internacionales gracias a la frescura de sus cepas blancas y tintos de clima frío, siempre fieles a la identidad del terroir costero.

Una experiencia enoturística imperdible

Además de su reconocida producción de vinos, Casas del Bosque invita a recorrer su viñedo en Casablanca y a vivir experiencias enoturísticas que incluyen catas guiadas y recorridos en un entorno natural privilegiado, a solo 45 minutos de Santiago.

Parte de la Ruta del Vino LT Beneficios

Durante los meses de septiembre y octubre 2025, Casas del Bosque será parte de la Ruta del Vino LT Beneficios, un especial de enoturismo y gastronomía que reúne a las mejores viñas y restaurantes del país con descuentos exclusivos para los suscriptores de La Tercera.

Beneficios exclusivos para suscriptores LT

25% de descuento en la tienda online

Aplica sobre el precio de lista en la compra de vinos individuales.

No acumulable con otras promociones vigentes.

Compra en 👉 Tienda Online Casas del Bosque

Utiliza el código que te entregamos al final de la nota al momento de pagar.

15% de descuento en experiencias de enoturismo en Casablanca

Tours y actividades en la viña ubicada en Hijuelas N2, ex Fundo Santa Rosa, Casablanca .

Descuento válido sobre el precio de lista.

Previa reserva en 👉 Enoturismo Casas del Bosque

Cómo acceder a tu beneficio

Descarga tu código exclusivo en esta nota y aplícalo según corresponda:

En compras online : utiliza el código que te entregamos al final de esta nota.

En experiencias : reserva directa en el sitio de enoturismo.

Usa tu beneficio presentando tu credencial LT Beneficios o descargando el código que te entregamos aquí: