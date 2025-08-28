Viña San Pedro Cachapoal Andes: historia y modernidad en Rengo
Ubicada en el Valle de Cachapoal, Viña San Pedro Cachapoal Andes ofrece una experiencia enoturística que combina tradición, innovación y un entorno privilegiado junto a la cordillera. Como suscriptor de La Tercera, disfruta de un beneficio exclusivo en dos de sus tours destacados.
Parte del histórico grupo Viña San Pedro, esta bodega en Rengo se ha convertido en un referente de innovación y calidad, destacando por su arquitectura moderna y por sus vinos que reflejan la identidad del valle. Rodeada de viñedos y con vista a la cordillera, San Pedro Cachapoal Andes invita a vivir una experiencia única a solo una hora de Santiago.
Recorridos que enamoran
Las visitas guiadas permiten recorrer sus instalaciones, caminar entre viñedos y conocer de cerca el proceso de elaboración de sus vinos. Las degustaciones están cuidadosamente diseñadas para descubrir las cepas más representativas del valle, en un ambiente relajado y acogedor.
Parte de la Ruta del Vino LT Beneficios
Durante los meses de septiembre y octubre 2025, Viña San Pedro Cachapoal Andes será parte de la Ruta del Vino LT Beneficios, un especial de enoturismo y gastronomía que reúne a las mejores viñas y restaurantes del país con beneficios exclusivos para los suscriptores de La Tercera.
Beneficios exclusivos para suscriptores LT
20% de descuento en experiencias seleccionadas
- Tour Experiencia Baco: Recorre el viñedo y la bodega, descubre el legado de San Pedro y disfruta de una degustación guiada de etiquetas seleccionadas.
- Trío Cachapoal Andes: Una experiencia que combina recorrido, cata de vinos y maridajes pensados para resaltar lo mejor del valle.
Cómo acceder a tu beneficio
Descarga tu código exclusivo en esta nota y aplícalo al momento de reservar tu tour en Viña San Pedro Cachapoal Andes.
Descarga el código aquí:
