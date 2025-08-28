Viña San Pedro Cachapoal Andes: historia y modernidad en Rengo

Parte del histórico grupo Viña San Pedro, esta bodega en Rengo se ha convertido en un referente de innovación y calidad, destacando por su arquitectura moderna y por sus vinos que reflejan la identidad del valle. Rodeada de viñedos y con vista a la cordillera, San Pedro Cachapoal Andes invita a vivir una experiencia única a solo una hora de Santiago.

Recorridos que enamoran

Las visitas guiadas permiten recorrer sus instalaciones, caminar entre viñedos y conocer de cerca el proceso de elaboración de sus vinos. Las degustaciones están cuidadosamente diseñadas para descubrir las cepas más representativas del valle, en un ambiente relajado y acogedor.

Parte de la Ruta del Vino LT Beneficios

Durante los meses de septiembre y octubre 2025, Viña San Pedro Cachapoal Andes será parte de la Ruta del Vino LT Beneficios, un especial de enoturismo y gastronomía que reúne a las mejores viñas y restaurantes del país con beneficios exclusivos para los suscriptores de La Tercera.

Beneficios exclusivos para suscriptores LT

20% de descuento en experiencias seleccionadas

Tour Experiencia Baco : Recorre el viñedo y la bodega, descubre el legado de San Pedro y disfruta de una degustación guiada de etiquetas seleccionadas.

Trío Cachapoal Andes : Una experiencia que combina recorrido, cata de vinos y maridajes pensados para resaltar lo mejor del valle.

Cómo acceder a tu beneficio

Descarga tu código exclusivo en esta nota y aplícalo al momento de reservar tu tour en Viña San Pedro Cachapoal Andes.

