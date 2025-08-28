Viña Tarapacá: patrimonio vitivinícola en el Valle del Maipo

Fundada en 1874, Viña Tarapacá ha sido protagonista del desarrollo vitivinícola chileno. Rodeada de un entorno privilegiado en el Valle del Maipo, su imponente casona patrimonial y su parque centenario son parte del sello que la distingue, junto con una producción enfocada en vinos de calidad y carácter.

Experiencias que mezclan historia y vino

Visitar Tarapacá es adentrarse en la tradición del Maipo a través de recorridos guiados que combinan historia, paisaje y degustaciones de vinos Gran Reserva. Sus programas incluyen almuerzos maridados, caminatas por el parque y la posibilidad de disfrutar de un entorno natural único.

Parte de la Ruta del Vino LT Beneficios

Durante los meses de septiembre y octubre 2025, Viña Tarapacá será parte de la Ruta del Vino LT Beneficios, un especial de enoturismo y gastronomía que reúne a las mejores viñas y restaurantes del país con beneficios exclusivos para los suscriptores de La Tercera.

Beneficios exclusivos para suscriptores LT

20% de descuento en experiencias Gran Reserva Tarapacá

Accede a un beneficio especial en las siguientes experiencias:

Cómo acceder a tu beneficio

Las reservas deben realizarse a través del sitio web oficial de Viña Tarapacá, utilizando el código que te entregamos a continuación: