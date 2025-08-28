Viña Tarapacá: patrimonio vitivinícola en el Valle del Maipo
Con más de 145 años de historia, Viña Tarapacá es reconocida como una de las grandes casas del vino chileno. Su icónica casona patrimonial en Isla de Maipo y sus experiencias enoturísticas invitan a recorrer la tradición y excelencia del Maipo.
Fundada en 1874, Viña Tarapacá ha sido protagonista del desarrollo vitivinícola chileno. Rodeada de un entorno privilegiado en el Valle del Maipo, su imponente casona patrimonial y su parque centenario son parte del sello que la distingue, junto con una producción enfocada en vinos de calidad y carácter.
Experiencias que mezclan historia y vino
Visitar Tarapacá es adentrarse en la tradición del Maipo a través de recorridos guiados que combinan historia, paisaje y degustaciones de vinos Gran Reserva. Sus programas incluyen almuerzos maridados, caminatas por el parque y la posibilidad de disfrutar de un entorno natural único.
Parte de la Ruta del Vino LT Beneficios
Durante los meses de septiembre y octubre 2025, Viña Tarapacá será parte de la Ruta del Vino LT Beneficios, un especial de enoturismo y gastronomía que reúne a las mejores viñas y restaurantes del país con beneficios exclusivos para los suscriptores de La Tercera.
Beneficios exclusivos para suscriptores LT
20% de descuento en experiencias Gran Reserva Tarapacá
Accede a un beneficio especial en las siguientes experiencias:
- Gran Reserva Tarapacá Etiqueta Negra: tour, degustación y almuerzo: Recorre la bodega patrimonial, degusta vinos íconos y disfruta de un almuerzo maridado en un entorno único.
- Gran Reserva Tarapacá: tour, degustación y almuerzo: Vive una experiencia completa con recorrido guiado, cata de vinos Gran Reserva y un almuerzo en la casona histórica.
- Gran Reserva Tarapacá: tour & degustación: Descubre el legado de la viña en un tour por la bodega y los viñedos, finalizando con una degustación de vinos seleccionados.
Cómo acceder a tu beneficio
Las reservas deben realizarse a través del sitio web oficial de Viña Tarapacá, utilizando el código que te entregamos a continuación:
