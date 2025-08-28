Viña Terramater: vinos premiados con identidad en el corazón del Maipo
Viña Terramater, reconocida por la calidad de sus vinos y espumantes, invita a vivir una experiencia única en el Valle del Maipo. Como suscriptor de La Tercera, accede a beneficios exclusivos en sus tours y en su tienda online.
Viña Terramater nace de la tradición de una familia italiana que llegó a Chile con la pasión por la tierra y el vino. Hoy, se distingue por elaborar vinos y espumantes premiados que reflejan la identidad del Maipo y su estrecha relación con la naturaleza.
Vive la experiencia en primera persona
Los recorridos guiados por la viña permiten descubrir la historia de Terramater, caminar entre viñedos y conocer en detalle su proceso de vinificación, finalizando con degustaciones de etiquetas de gran prestigio. Una oportunidad para aprender, disfrutar y sumergirse en la cultura vitivinícola chilena.
Parte de la Ruta del Vino LT Beneficios
Durante los meses de septiembre y octubre 2025, Viña Terramater será parte de la Ruta del Vino LT Beneficios, un especial de enoturismo y gastronomía que reúne a las mejores viñas y restaurantes del país con beneficios exclusivos para los suscriptores de La Tercera.
Beneficios exclusivos para suscriptores LT
30% de descuento en todos los tours
- Para activar el beneficio, envía un correo a reservastour@terramater.cl adjuntando tu credencial de socio LT Beneficios.
- Incluye recorridos guiados por viñedos y bodegas, con degustaciones de etiquetas seleccionadas.
Hasta 20% de descuento en vinos por botella ó caja
- 20% de descuento en compras directo en tienda física de la Viña y 15% de descuento para compras online.
- Aplica para vinos y espumantes individuales ó en caja.
- No válido para productos en promoción ni para aceites de oliva.
- Utiliza el código que te entregamos más abajo para la compra en la tienda online.
Cómo acceder a tu beneficio
Descarga el código exclusivo en esta nota y preséntalo según corresponda:
- Para tours: correo a reservastour@terramater.cl con credencial LT Beneficios.
- Para tienda online: aplicar el código al momento del pago.
Tours Terramater 2025
- Tour Mediterráneo: Recorrido por viñedos, sala de vinificación, sala de barricas y explicación de procesos enológicos. Incluye degustación de 2 aceites premium y 3 vinos (copa de regalo). Duración: 1 hora | Valor: $25.000 p/p
- Tour “Se Enólogo por un día”: Recorrido guiado, degustación de aceites y vinos, más la experiencia de crear tu propio blend y llevarte tu botella personalizada. Duración: 1 hora 30 min | Valor: $35.000 p/p
- Tour Coloso (solo fines de semana): Recorrido en vehículo por los terrenos de la viña, finalizando con una degustación de 2 vinos y 2 aceites bajo los árboles de eucalipto. Duración: 1 hora 30 min | Valor: $30.000 p/p
- Tour con almuerzo maridaje: Recorrido completo con degustación de aceites y vinos, más un almuerzo en el restaurante Zinfandel, con menú maridado (aperitivo, fondo y postre). Duración: 1 hora 30 min | Valor: $48.000 p/p
📌 Todos los tours requieren reserva con 24 horas de anticipación y se pueden realizar en español, inglés o portugués.
Usa tu beneficio presentando tu credencial LT Beneficios o descargando el código que te entregamos aquí para compras online:
