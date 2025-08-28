Viña Terramater: vinos premiados con identidad en el corazón del Maipo

Viña Terramater nace de la tradición de una familia italiana que llegó a Chile con la pasión por la tierra y el vino. Hoy, se distingue por elaborar vinos y espumantes premiados que reflejan la identidad del Maipo y su estrecha relación con la naturaleza.

Vive la experiencia en primera persona

Los recorridos guiados por la viña permiten descubrir la historia de Terramater, caminar entre viñedos y conocer en detalle su proceso de vinificación, finalizando con degustaciones de etiquetas de gran prestigio. Una oportunidad para aprender, disfrutar y sumergirse en la cultura vitivinícola chilena.

Parte de la Ruta del Vino LT Beneficios

Durante los meses de septiembre y octubre 2025, Viña Terramater será parte de la Ruta del Vino LT Beneficios, un especial de enoturismo y gastronomía que reúne a las mejores viñas y restaurantes del país con beneficios exclusivos para los suscriptores de La Tercera.

Beneficios exclusivos para suscriptores LT

30% de descuento en todos los tours

Para activar el beneficio, envía un correo a reservastour@terramater.cl adjuntando tu credencial de socio LT Beneficios.

Incluye recorridos guiados por viñedos y bodegas, con degustaciones de etiquetas seleccionadas.

Hasta 20% de descuento en vinos por botella ó caja

20% de descuento en compras directo en tienda física de la Viña y 15% de descuento para en compras directo en tienda física de la Viña ypara compras online

Aplica para vinos y espumantes individuales ó en caja.

No válido para productos en promoción ni para aceites de oliva.

Utiliza el código que te entregamos más abajo para la compra en la tienda online.

Cómo acceder a tu beneficio

Descarga el código exclusivo en esta nota y preséntalo según corresponda:

Para tours: correo a reservastour@terramater.cl con credencial LT Beneficios.

Para tienda online : aplicar el código al momento del pago.

Tours Terramater 2025

Tour Mediterráneo: Recorrido por viñedos, sala de vinificación, sala de barricas y explicación de procesos enológicos. Incluye degustación de 2 aceites premium y 3 vinos (copa de regalo). Duración: 1 hora | Valor: $25.000 p/p

Tour “Se Enólogo por un día”: Recorrido guiado, degustación de aceites y vinos, más la experiencia de crear tu propio blend y llevarte tu botella personalizada. Duración: 1 hora 30 min | Valor: $35.000 p/p

Tour Coloso (solo fines de semana): Recorrido en vehículo por los terrenos de la viña, finalizando con una degustación de 2 vinos y 2 aceites bajo los árboles de eucalipto. Duración: 1 hora 30 min | Valor: $30.000 p/p

Tour con almuerzo maridaje: Recorrido completo con degustación de aceites y vinos, más un almuerzo en el restaurante Zinfandel, con menú maridado (aperitivo, fondo y postre). Duración: 1 hora 30 min | Valor: $48.000 p/p

📌 Todos los tours requieren reserva con 24 horas de anticipación y se pueden realizar en español, inglés o portugués.

Usa tu beneficio presentando tu credencial LT Beneficios o descargando el código que te entregamos aquí para compras online: