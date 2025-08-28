Viña Villard: vinos de autor en el Valle de Casablanca

Fundada en 1989 por Thierry Villard, esta viña boutique fue una de las primeras en establecerse en Casablanca. Desde entonces, Villard ha sido pionera en la producción de vinos de clima frío, elaborados con un enfoque artesanal que privilegia la expresión del terroir y la excelencia en cada etiqueta.

Innovación y prestigio

Los vinos de Villard han sido premiados en Chile y el extranjero, destacando por su calidad y carácter. Con producciones limitadas y cuidadas, cada botella refleja la pasión y el compromiso de la familia Villard con el vino chileno de autor.

Parte de la Ruta del Vino LT Beneficios

Durante los meses de septiembre y octubre 2025, Viña Villard será parte de la Ruta del Vino LT Beneficios, un especial de enoturismo y gastronomía que reúne a viñas y restaurantes aliados con beneficios exclusivos para los suscriptores de La Tercera.

Beneficio exclusivo para suscriptores LT

30% de descuento en e-commerce Villard

Aplica en compras online a través de 👉 www.villard.cl

Válido en vinos disponibles en su tienda online.

Utiliza el código que te entregamos al final de esta nota al momento de pagar.

Cómo acceder a tu beneficio

Ingresa a www.villard.cl, selecciona tus vinos favoritos y aplica el código que te entregamos aquí: