Viña Villard: vinos de autor en el Valle de Casablanca
Con una propuesta innovadora y vinos de autor reconocidos dentro y fuera de Chile, Viña Villard es una de las bodegas más destacadas del Valle de Casablanca. Los suscriptores de La Tercera ahora pueden acceder a un beneficio especial en su tienda online.
Fundada en 1989 por Thierry Villard, esta viña boutique fue una de las primeras en establecerse en Casablanca. Desde entonces, Villard ha sido pionera en la producción de vinos de clima frío, elaborados con un enfoque artesanal que privilegia la expresión del terroir y la excelencia en cada etiqueta.
Innovación y prestigio
Los vinos de Villard han sido premiados en Chile y el extranjero, destacando por su calidad y carácter. Con producciones limitadas y cuidadas, cada botella refleja la pasión y el compromiso de la familia Villard con el vino chileno de autor.
Parte de la Ruta del Vino LT Beneficios
Durante los meses de septiembre y octubre 2025, Viña Villard será parte de la Ruta del Vino LT Beneficios, un especial de enoturismo y gastronomía que reúne a viñas y restaurantes aliados con beneficios exclusivos para los suscriptores de La Tercera.
Beneficio exclusivo para suscriptores LT
30% de descuento en e-commerce Villard
- Aplica en compras online a través de 👉 www.villard.cl.
- Válido en vinos disponibles en su tienda online.
- Utiliza el código que te entregamos al final de esta nota al momento de pagar.
Cómo acceder a tu beneficio
Ingresa a www.villard.cl, selecciona tus vinos favoritos y aplica el código que te entregamos aquí:
