Casa Viñamar: tradición y experiencias únicas en Casablanca
En el Valle de Casablanca, Casa Viñamar invita a descubrir el mundo del vino a través de experiencias que combinan tradición, aprendizaje y degustaciones memorables. Como suscriptor de La Tercera, accede a un beneficio exclusivo en sus tours y catas.
Ubicada en una de las zonas vitivinícolas más reconocidas de Chile, Casa Viñamar se ha consolidado como un referente en la elaboración de vinos y espumantes de alta calidad. Sus experiencias enoturísticas están diseñadas para quienes buscan aprender, degustar y conectar con la esencia del valle costero.
Experiencias que dejan huella
Desde programas que te convierten en enólogo por un día, hasta catas premium de etiquetas icónicas, Casa Viñamar ofrece alternativas para todo tipo de visitante: desde quienes se inician en el vino hasta los más entusiastas del enoturismo.
Parte de la Ruta del Vino LT Beneficios
Durante los meses de septiembre y octubre 2025, Casa Viñamar será parte de la Ruta del Vino LT Beneficios, un especial de enoturismo y gastronomía que reúne a las mejores viñas y restaurantes del país con descuentos exclusivos para los suscriptores de La Tercera.
Beneficios exclusivos para suscriptores LT
20% de descuento en experiencias seleccionadas de Casa Viñamar
- Winemaker Experience Sé enólogo por un día y elabora tu propio vino con la guía de expertos.
- Tour y degustación Premium Wines Una cata que rinde homenaje a la tradición, con degustación de vinos de alta gama.
- Discover Viñamar Conoce la viña y descubre la esencia del Valle de Casablanca en un recorrido guiado con degustación.
Cómo acceder a tu beneficio
Las reservas deben realizarse a través del sitio web oficial de Casa Viñamar, utilizando el código que te entregamos aquí:
