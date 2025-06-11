Vique Club: lleva la experiencia del vino a tu casa
Con un modelo de suscripción único en Chile, Vique Club te invita a descubrir nuevas etiquetas mes a mes, cuidadosamente seleccionadas para sorprender a los amantes del vino. Como socio de La Tercera, disfruta de un beneficio exclusivo en tu primera suscripción.
Vique Club nació para acercar la cultura vitivinícola a quienes disfrutan de explorar nuevas cepas, valles y estilos sin salir de casa. Cada mes, sus socios reciben una selección de vinos escogidos por expertos, con información detallada de cada etiqueta y propuestas de maridaje para aprovecharlos al máximo.
Flexibilidad y variedad en cada plan
La suscripción se adapta a distintos perfiles, desde quienes buscan iniciarse en el mundo del vino hasta los más entusiastas. Con planes pensados para diferentes gustos y presupuestos, Vique Club convierte cada entrega en una experiencia que sorprende y enseña.
Parte de la Ruta del Vino LT Beneficios
Durante los meses de septiembre y octubre 2025, Vique Club será parte de la Ruta del Vino LT Beneficios, un especial de enoturismo y gastronomía que reúne a viñas, restaurantes y comercios aliados con beneficios exclusivos para los suscriptores de La Tercera.
Beneficio exclusivo para suscriptores LT
30% de descuento en el primer mes de suscripción a Vique Club
- Válido en los planes disponibles.
- Solo en 👉 www.vique.cl
Cómo acceder a tu beneficio
Ingresa a los links directos de los planes con descuento a continuación.
👉 PLAN 3 AUTORES 30% PRIMER MES
👉 PLAN MARIDAJE 30% PRIMER MES
👉 PLAN 2 AUTORES 30% PRIMER MES
