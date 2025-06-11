Vique Club: lleva la experiencia del vino a tu casa

Vique Club nació para acercar la cultura vitivinícola a quienes disfrutan de explorar nuevas cepas, valles y estilos sin salir de casa. Cada mes, sus socios reciben una selección de vinos escogidos por expertos, con información detallada de cada etiqueta y propuestas de maridaje para aprovecharlos al máximo.

Flexibilidad y variedad en cada plan

La suscripción se adapta a distintos perfiles, desde quienes buscan iniciarse en el mundo del vino hasta los más entusiastas. Con planes pensados para diferentes gustos y presupuestos, Vique Club convierte cada entrega en una experiencia que sorprende y enseña.

Parte de la Ruta del Vino LT Beneficios

Durante los meses de septiembre y octubre 2025, Vique Club será parte de la Ruta del Vino LT Beneficios, un especial de enoturismo y gastronomía que reúne a viñas, restaurantes y comercios aliados con beneficios exclusivos para los suscriptores de La Tercera.

Beneficio exclusivo para suscriptores LT

30% de descuento en el primer mes de suscripción a Vique Club

Válido en los planes disponibles.

