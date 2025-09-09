Vuela más por menos: nuevos descuentos en JetSMART para socios de LT Beneficios

Viajar por Chile o descubrir nuevos destinos fuera del país ahora es mucho más conveniente. Desde hoy, todos los socios de LT Beneficios tienen acceso a hasta un 25% de descuento en vuelos nacionales y hasta un 15% de descuento en vuelos internacionales con JetSMART.

Con salidas desde Santiago y otras ciudades del país, JetSMART vuela a una amplia red de destinos que incluye:

Destinos nacionales: Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, La Serena, Concepción, Temuco y Puerto Montt, .

Destinos internacionales: Buenos Aires, Mendoza, Lima, Bogotá, Cali, Río de Janeiro, Sao Paulo, Florianópolis, Foz de Iguazú, Asunción, Punta de Cana, entre otros.

Ya sea que quieras escaparte un fin de semana al norte, descubrir los paisajes del sur o lanzarte a una aventura internacional, este beneficio es ideal para aprovechar las tarifas ultra bajas que caracterizan a JetSMART, ahora con un ahorro adicional solo por ser parte de LT Beneficios.

Atención:

Aprovecha de comprar con estos descuentos hasta el 30 de noviembre de 2025. Y debes comprar con 14 días de anticipación a la programación de tu viaje y vuelos hasta el 12 de diciembre 2025.

Los descuentos no son aplicables para viajes en las siguientes fechas: 12 al 22 de septiembre y 30 de octubre al 3 de noviembre de 2025.

¿Cómo acceder al descuento?

Para hacer efectivo el beneficio, debes ingresar a www.jetsmart.com y aplicar el código exclusivo que te entregamos a continuación al momento de realizar tu compra.

No olvides revisar las condiciones del beneficio, políticas de equipaje y restricciones tarifarias en el sitio web de JetSMART antes de viajar.

Descarga tu código para acceder a los descuentos en viajes nacionales e internacionales, ingresando tu RUT:

Promoción válida para compras realizadas hasta el 30 de noviembre 2025 usando estos cupones o hasta agotar stock de cupones.