Wine&House: accesorios y diseño para amantes del vino y la mesa
Con un catálogo que incluye copas, vajilla, cuchillería y accesorios de marcas internacionales, Wine&House se ha convertido en un referente para quienes buscan estilo y calidad en su mesa. Los suscriptores de La Tercera ahora acceden a un beneficio exclusivo en todas sus compras.
Wine&House ofrece una selección de productos premium que elevan la experiencia del vino y la gastronomía en casa. Entre sus marcas destacan Riedel, Le Creuset, Laguiole Jean Dubost, entre muchas otras, que combinan diseño, durabilidad y elegancia.
Experiencia física y digital
Con tiendas en Santiago y una plataforma online, Wine&House acerca lo mejor de los accesorios de mesa y cocina a quienes valoran el detalle y la calidad. Desde copas y decantadores hasta cuchillería y mantelería, cada producto está pensado para transformar momentos cotidianos en experiencias especiales.
Parte de la Ruta del Vino LT Beneficios
Durante los meses de septiembre y octubre 2025, Wine&House será parte de la Ruta del Vino LT Beneficios, un especial de enoturismo y gastronomía que reúne a viñas, restaurantes y comercios aliados con beneficios exclusivos para los suscriptores de La Tercera.
Beneficio exclusivo para suscriptores LT
20% de descuento en Wine&House
- Aplica en compras realizadas en tiendas físicas y en 👉 www.winehouse.cl.
- Descuento no acumulable con otras promociones vigentes.
Cómo acceder a tu beneficio
Presenta tu credencial LT Beneficios en tiendas físicas o ingresa tu código exclusivo al comprar en winehouse.cl.
📍 Direcciones de tiendas Wine&House
- José Alcalde Délano 10682, Paseo Las Pataguas local 11, Lo Barnechea.
- Alonso de Córdova 4330, Vitacura.
Usa tu beneficio presentando tu credencial LT Beneficios o descargando el código que te entregamos aquí:
