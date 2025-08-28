Wine&House: accesorios y diseño para amantes del vino y la mesa

Wine&House ofrece una selección de productos premium que elevan la experiencia del vino y la gastronomía en casa. Entre sus marcas destacan Riedel, Le Creuset, Laguiole Jean Dubost, entre muchas otras, que combinan diseño, durabilidad y elegancia.

Experiencia física y digital

Con tiendas en Santiago y una plataforma online, Wine&House acerca lo mejor de los accesorios de mesa y cocina a quienes valoran el detalle y la calidad. Desde copas y decantadores hasta cuchillería y mantelería, cada producto está pensado para transformar momentos cotidianos en experiencias especiales.

Parte de la Ruta del Vino LT Beneficios

Durante los meses de septiembre y octubre 2025, Wine&House será parte de la Ruta del Vino LT Beneficios, un especial de enoturismo y gastronomía que reúne a viñas, restaurantes y comercios aliados con beneficios exclusivos para los suscriptores de La Tercera.

Beneficio exclusivo para suscriptores LT

20% de descuento en Wine&House

tiendas físicas y en 👉 Aplica en compras realizadas eny en 👉 www.winehouse.cl

Descuento no acumulable con otras promociones vigentes.

Cómo acceder a tu beneficio

Presenta tu credencial LT Beneficios en tiendas físicas o ingresa tu código exclusivo al comprar en winehouse.cl.

📍 Direcciones de tiendas Wine&House

José Alcalde Délano 10682, Paseo Las Pataguas local 11, Lo Barnechea.

Alonso de Córdova 4330, Vitacura.

Usa tu beneficio presentando tu credencial LT Beneficios o descargando el código que te entregamos aquí: