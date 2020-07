Dormir y jugar

Hecha con amor

Tu fiel amigo merece un lugar especial, donde cobijarse y qué mejor que haciéndolo tu mismo.

Materiales

• Tela de cualquier tipo, el tamaño va a depender del tamaño de tu mascota. Las telas de @myfabtelas son ideales, cuentan con un catálogo online y despacho a domicilio.

• Una caja de madera, puede usar también una maleta antigua o una caja firme de cartón. En @maderos_productos pueden encontrar cajas hechas a pedido en la medida que necesites y con despacho.

• Una engrapadora, que puedes encontrar en www.losguindos.com.

• Un palo de madera (o una barra de cortina) para darle altura a la cama.

• 2 rellenos de cojines viejos.

• Un cartón duro, puede ser piedra o mdf.

Paso a paso

1. Cortar 4 tacos de madera del mismo tamaño y lijarlos para dar altura a la cama, del alto que prefieras, considerando el tamaño de tu mascota. Pégalos en cada esquina de la caja con cola fría (dejar secar).

2. Colocar la tela por el revés, sobre ella los rellenos de cojín y al final el tablero de la medida interior de la caja, para que calce justo en su interior formando un ‘sándwich’.

3. Tensar la tela al tablero y engrapar de la forma más regular posible para que quede firme.

4. Dar vuelta e instalar dentro de la caja y ¡voila!

+ La tela puedes cambiarla cuando quieras, también el relleno.











Mano de gato

Los gatos son simples, cualquier cosa que vuele o esté en el suelo es un mundo de juegos sin final.

Materiales

• Una varilla (hasta un palito de maqueta es buena opción)

• Cordel

• Telas que no uses

Paso a paso

1. Con la tela que no uses, mejor si es de colores, corta tiras. No importa el tamaño. 2. Amarra los trozos de tela con el cordel a la varilla o palito de maqueta

3. Apriétalos bien para que sean a prueba de garras. 4. Ahora muéstraselo a tu gato y no queda más que entretenerse.

+ También puedes usar lanas, hilos de colores, plumas… ¡Tú decides!