Full color

El encanto por la decoración y el diseño comenzó desde chica. A los padres de Mila Moraga-Holz les gustan la música clásica, el arte, la poesía y además amaban tener una casa bonita. Creció sabiendo la importancia de la estética y el buen gusto cuando miraba en ellos la intelectualidad y la elegancia.

Radicada hace más de 15 años en Los Ángeles, Estados Unidos, Mila nació en Punta Arenas y llegó a tierras norteamericanas en pos de estudiar historia en UCLA. Hoy dedica su tiempo a negocios que maneja junto a su marido y a la crianza de sus tres hijos. “Lo del diseño es un hobby para mí, aunque espero hacerlo crecer algún día”, dice.

Fanática del color, declara imprimirlo en todo lo que la rodea: ropa, casa y fiestas, por nombrar solo algunas cosas. “Para mí lo más importante es la vida, la energía y la comodidad”, plantea.

Cuando se enfrenta a un espacio en blanco, su respuesta es clara. “Es importante perderle el miedo a hacer cosas innovadoras. Lo lindo de la pintura, por ejemplo, es que si pintas algo que no te gusta, puedes cubrirlo y empezar de nuevo. Yo he hecho muchos proyectos en que todo me sale mal y he tenido que rehacerlos completamente. Esas equivocaciones son las que más me han ayudado a aprender a cómo decorar”, explica.

Cada espacio de su casa va modificándose con el tiempo, va sumando elementos y ella va interviniéndolos sin miedo; ejemplo claro es el living, donde realizó el mural que se transforma en el punto focal de la sala, al que le sumó más textura y color con el sofá de terciopelo verde, las sillas amarillas de Joybird y los maceteros de mimbre de Chile.

Un hacer transformador, alegre, que toma los recuerdos y la historia y los mezcla con lo actual para habitar bellamente los espacios.

@mila_jestcafe

Para ver de qué color pintar muros o muebles, lo que hace Mila es pegar pantones sobre las superficies y así visualizar qué color será el definitivo. “Una vez que me decidí por algunos colores, tomé muestras y pinté papeles más grandes para ver mejor los tonos”.

“Lo más importante para mí cuando creo un espacio es el color. Primero elijo cuál es el tono en el que quiero una pieza, después decido lo demás. Me gusta hacer una carpeta de inspiración con fotos y materiales que sirven para darme ideas y recordarme de qué se trata la pieza a medida que la voy armando”, dice Mila.







Las pinturas que hay en la casa las han ido coleccionando a lo largo de los años.

"Si vas a pintar muebles laminados, debes limpiar su superficie, luego lijar hasta que desaparezca el brillo pero sin atravesar la lámina, quitar el polvo del lijado, aplicar aceite hasta que seque y por último darle dos a tres capas de pintura", recomienda en su web www.jestcafe.com







Ideas que inspiran. La pasión por el color está impresa en cada muro y rincón de esta casa.