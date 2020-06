Pensada para compartir

Viven juntos desde el octavo mes de una relación que ya tiene tres años. Álvaro estaba buscando departamento e Ignacio lo estaba ayudando, y en algún momento decidieron que ese departamento iba a ser para los dos. “Cuando Álvaro buscaba, miraba dentro de la oferta de las inmobiliarias. Yo buscaba edificios antiguos, con departamentos grandes, alturas ricas. Nos costó congeniar en eso. Traté de mostrarle remodelaciones en departamentos antiguos increíbles para que se hiciera una idea de cómo podía quedar. Parece que mi cara se desfiguraba cuando veíamos los nuevos, así que un día él me propuso ver uno en Providencia. Según él, se me iluminó la cara al entrar”, recuerda Ignacio Rivas.

Ignacio se hizo cargo de la remodelación: “Para mí la cocina es la parte más importante de una casa. No salimos mucho pero invitamos a amigos y siempre todos terminan en la cocina. Eso siempre pasa, no importa si es chica o grande. Aquí quisimos integrar los espacios para compartir: uno puede estar preparando algo, otros sentados en la barra, más allá están el living comedor, y nunca dejas de ver a los demás”.

“Cuando diseñamos tratamos de introducir y asesorar en el funcionamiento y lo práctico de vivir una cocina; si estás cocinando necesitas el especiero al lado, pero también el cajón de los cuchillos al otro, todo tiene que convivir. Varios clientes han confiado en nosotros; en un año hemos hecho como 15 cocinas” dice Ignacio Rivas.

Querían una cocina oscura. “La idea de llegar y ver muros blancos, muebles blancos, no nos atraía. Me comentan mucho que se siente masculina, pero no creo que sea necesariamente el color lo que logra eso. Sí tiene muchas cosas que eran importantes para nosotros; por ejemplo, Álvaro sí o sí quería lavavajillas; a mí no me gustan, pero encontré uno panelable. Yo soy bueno para el vino, así que quería una cava. Por la integración de los espacios no queríamos que los aparatos quedaran visibles, todo está empotrado o es panelado. Se ve como un paño negro y solo destacan los aéreos, que son de madera de lenga”.

Desde hace más o menos un año el estudio que Ignacio tiene con su socio, Diedro Studio, se dedica casi exclusivamente a las cocinas. “El fuerte de Andrés (Galue, su socio) eran las ampliaciones y quinchos. Siempre me comentaba cuánto le gustaba la mía y un día le dije: ‘Hagamos cocinas: siento que es un nicho interesante, que es realmente el corazón de una casa, tratemos de darle ese sentido’”. Gracias a la experiencia en su propia remodelación ya tenía proveedores y había estudiado muchos diseños de cocinas. “Antes de entregar los presupuestos trato de hacerlos entender que se trata de una inversión, que va a aumentar la plusvalía de tu casa, va a cambiar tu calidad de vida”.

En principio los planes de remodelación de este departamento implicaban derribar aún más paredes, liberar aún más espacios. Pero fueron apareciendo elementos como el muro que vemos en la cocina, cubierto por un revestimiento que asemeja perfectamente ladrillo.

Los pisos son Crate and Barrel; Ignacio los tuvo guardados por mucho tiempo, pero en esta combinación entre lenga y Neolith funcionaron perfecto.

Ideas que inspiran. Una remodelación completa que los hizo apropiarse de este espacio.