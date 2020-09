Septiembre y sus sabores: La sagrada parrilla

La prieta

Lucas Laffertte hace los repartos con su abuelo, don Victoriano, una eminencia de la prieta nacional en el Matadero de Franklin, con fábrica especializada hace 40 años y harta venta al por mayor, hasta ahora que entró con todo el nieto cocinero a refrescar la mano y la marca, creando La Prietería. Está la tradicional y la con nueces, recetas propias, históricas y cuidadas en packs de kilo ($3.800 y $4.000), junto a otros productos de cerdo como pernil y arrollado. Lo suyo va por potenciar la prieta más allá que con la papa cocida, celebrando sabor, calidad y sello artesanal en cada una de ellas.Pedidos con despacho en máximo tres días

@la_prieteria

Vegetales

El concepto de carnes plant based va creciendo, y con fuerza. Marcas como Not Burger o Beyond Meat brillan en resultados de productos hechos de plantas, granos y tecnología que logran resultados asombrosos en sabor semejante a carne. Bien por ello, excelente opción que encuentran en supermercados y otras tiendas nacionales.

Además, y por sobre todo, está la delicia de frutas y verduras a la parrilla, esa maravilla que potencia texturas, gustos y mezclas, hoy esenciales en todo asado y, por supuesto, dieta.

¿Recetas? “Todo a la Parrilla”, el libro reeditado de Carolina Carriel e Isidora Díaz con fotos de Araceli Paz, que, como dice su nombre, trae de todo; su parte vegetal es tentadora, creativa, sin duda, rica.

Choclo, plátano, repollo, alcachofas…. Un festejo de cada estación.

A la venta en trayecto.cl y en @todoalaparrillalibro

Carne/pescado/marisco

Todo eso tiene Gestapack, antes centrados en grandes ventas, hoy con despacho a domicilio y variedad de productos que pasaron de ser mayoritariamente vacuno a pescados y mariscos, hamburguesas. Cuentan con gran repertorio de cortes en carnes nacionales, como también con marcas certificadas grass fed (alimentadas con pasto y sin granos), es decir más sanas y sabrosas. Entre esas hay punta de ganso, asado de tira, tapabarriga. Hay para regodearse, y hasta el 5 de septiembre ofertas parrilleras. Despachos tres días a la semana.

@gestapack / gestapack.cl

La molleja

Siempre han sido regalonas de carniceros y amantes de la carne. Pero solo hace un tiempo un requerido nacional que, bien hechas, es prácticamente imposible que no conquiste. De ahí que no sea tan fácil encontrarlas, pero Meat Me, tienda especializada en múltiples carnes (así que piérdanse por favor en su página), las tiene no solo limpias y bonitas, sino que a la mantequilla noisette (toque avellanado) y naranja, listas para la sartén arriba de la parrilla (paquete de 300 g, $9.900). Blandas por dentro, crujientes por fuera, fiesta de sabor en todos lados.

@meatme_cl / meatme.cl

La salchicha

Vilipendiadas hasta en The Simpsons por dudosos contenidos. Por suerte, hoy las artesanales reivindican la esencia del embutido que tanta pasión desatan en grandes y pequeños. 100% naturales, sin aditivos y con buena mano son las de La Fiambrería, aquella excelente nueva marca que entre destacable charcutería tiene vienesas (carne y grasa de cerdo, delicadas en sazón y ahumadas en casa. 5 x $4.900) y la suave Weisswurst (versión alemana, blanca, más gruesa, de carne de cerdo molida, con perejil y otras especias, 4 x $8.000), una favorita que grita buena mostaza y parrilla.

@lafiambreriacl / lafiambreria.cl

La longa

Sagradas en el asado chileno en ese formato de choripán que tanto amamos. Hechas por el cocinero Nicolás Carrasco en Colbún y con receta sureña pero menos condimento. Está la fresca y ahumada (en roble y manzano) de tamaño largo ($6.000 el kilo) y la longanicilla, tradicional o picante ($8.500 el kilo). En Santiago solo repartos los días jueves con pedidos anticipados una semana. También despachos en Rancagua y Talca.

@facundo_charcuteria