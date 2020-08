Tranquilidad

Ciencia y oficio

“Mis piezas nacen desde el uso, así que antes de hacer algo siempre están las preguntas ¿cómo se va a usar?, ¿quién lo va a usar? Así puedo crear objetos que hagan resaltar lo que contienen”, cuenta sobre cómo concibe sus cerámicas Saúl Quijada. “Desde mi formación heterogénea (estudios de diseño y física) he podido ir mezclando aspectos formales y funcionales en la cerámica. Me gusta estar aprendiendo de lo que no se ve, lo que pasa en el barro y el horno antes de que sean un objeto utilitario”.

@quijada.ceramicas

@quijada.ceramicas



@quijada.ceramicas



Carácter

Muebles hechos a mano, con un especial interés en la carpintería artesanal, la técnica, procesos y detalles. El arquitecto y fundador Santiago Vicuña se ha especializado en diseños originales y minimalistas, utilizando maderas nobles. Tratan responsablemente el uso de las materias primas y son parte del proyecto ‘Un mueble, un árbol’.

@mocan.cl

@mocan.cl



Oficio ancestral

“La investigación con el fieltro comenzó con la idea de modelar un material natural que pudiera imitar a la cerámica. Crear formas y diseños únicos, teñidos con colores derivados de tintes naturales de cáscara de cebolla, poroto negro, repollo morado y cúrcuma, entre otros, da como resultado un objeto 100% natural y sustentable. Este trabajo, lento, requiere de fuerza, paciencia y sobre todo mucho amor”, cuenta su creadora, Daniela Fabres.

@mouton.design



@mouton.design





Hechas a mano

“Los aromas tienen la virtud de evocar recuerdos y construir atmósferas únicas en lo cotidiano del día a día. Nuestras velas aromáticas están hechas con finos aceites y cera de soya, diseñadas, ensambladas y vertidas a mano cuidadosamente en envases reutilizables”, cuentan desde este emprendimiento, que despierta los olfatos con mezclas como: té blanco y jengibre, sándalo y rosas, entre otros.

@tono.sepia







Sagrado

“Nuestras casas son templos. Creemos que nuestras almas resuenan con los objetos que nos rodean y hoy, más que nunca, somos testigos de la importancia de estar en armonía dentro de nuestro ‘espacio-templo’. Desde el trabajo noble y calmo, en la sensibilidad y el goce, estudiamos la forma y el color para crear composiciones en textiles únicos y objetos ornamentales para agregar profundidad, textura y significado a tu vida dentro de tu espacio de resguardo, tu lugar favorito -tu hogar-”.

@asma.studio_



btr

btr

Fluir

“Una invitación a dejar fluir la creatividad, soltar la mano, las emociones y las exigencias para dejarlo todo en el papel”, dice Elena Ho, creadora de este libro de 20 ilustraciones delineadas en un papel que soporta lápices, plumones, pintura y técnicas sin exceso de agua. “Cada ilustración viene acompañada de una reflexión para que completes este libro con un sentido”, agrega.

@elenaho_







Amor verde

Esta marca de objetos botánicos nace por la pasión de Margarita y Gabriela, impulsadas en conjunto por los grandes beneficios que las plantas pueden brindar. “Pretendemos fomentar la vida vegetativa dentro de un hogar a través de cada uno de nuestros productos. Nuestros objetos son fabricados por artesanos y talleres locales y diseñamos objetos funcionales para la vida y el bienestar de las plantas en un hogar”, cuentan.

@hyiedra