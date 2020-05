¿Y qué hacemos con tanto rollo?

Busqué en el mercado algunas soluciones para este ítem; sin embargo, no encontré mucha variedad y lo que había no me funcionó, porque al final ocupaba más espacio y la rigidez de sus divisiones no era suficiente y terminaban todos desordenados. Debido a la contingencia, y tener que estar todo el día en casa, comencé a acumular rollos de papel higiénico y pensé en darles una nueva utilidad

1. Escoger una caja, por ejemplo la que usé es cuadrada, pero puede ser una caja de zapatos o cualquier otra.

2. Probar fijándose que todos los rollos calcen uno al lado del otro en su interior, la cantidad va depender del tamaño de la caja, lo ideal es que todos los rollos tengan la misma altura.

3. Pegar los rollos en bloques lineales con cola fría. Esto es muy importante para que funcione, da lo mismo la caja que elijas, pero deben calzar justo en el interior y deben ir pegados, porque si no se mueven.

4. De esta forma no se mueven y es más fácil poner y sacar los calcetines, además de limpiar la caja.

5. A esta caja con divisiones puedes darle diferentes usos. En mi caso dejo siempre una parte del calcetín hacia afuera, así puedo ver sus diseños/colores y es fácil para sacarlos. También puedes usar esta caja con divisiones para los lápices o lo que se te ocurra.