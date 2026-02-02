Clayton Walker, ejecutivo de la gigante minera Rio Tinto: “Queremos crecer en Chile“

Sus ojos bien puestos en Chile tiene Rio Tinto, una de las mineras más importantes del mundo. Si bien la empresa está presente en el país desde hace décadas- a través de su participación del 30% en Minera Escondida- hoy avanza en Nuevo Cobre, un proyecto en alianza con Codelco que los tiene muy entusiasmados.

Así lo explica Clayton Walker, director de Crecimiento y Desarrollo de Cobre para las Américas (Chief Growth & Development Officer - Americas, Copper) quien, en entrevista con LT Minería, detalla las razones tras su interés, y enfatiza que las alianzas estratégicas son fundamentales para combinar la innovación, el conocimiento local e inversiones de largo plazo para alcanzar resultados sustentables y excelencia en las operaciones.

“Estamos entusiasmados de tener la oportunidad de crecer en Chile, un país que ha estado haciendo minería por más de 100 años. Es un país con buenos ingenieros, buenos profesionales y una red que sabe cómo trabajar. Donde el gobierno sabe cómo hacer que las minas funcionen y los contratistas saben cómo hacerlo”, plantea Clayton, quien es responsable de la cartera de crecimiento de cobre de Rio Tinto en las Américas y de desarrollo de negocios en Europa y África.

¿Qué elementos diferencian a Rio Tinto de otros actores de la industria minera?

El propósito que tenemos en Rio Tinto es encontrar las mejores maneras de hacer las cosas. Eso significa que siempre buscamos ser un socio responsable con las comunidades en las que operamos, y junto con eso, pensar en cómo podríamos hacer las cosas mejor. Esto está relacionado con incorporar tecnología e innovación, con la visión de que, si seguimos haciendo lo mismo, es difícil esperar un resultado diferente. Creemos firmemente en nuestras alianzas con las comunidades donde operamos. Por eso, nos involucramos desde el principio y mantenemos ese compromiso, lo que nos ayuda a ofrecer lo que consideramos una situación beneficiosa para todos, tanto para el país y las comunidades donde operamos como para nosotros mismos.

¿Tiene algún ejemplo en el que se muestre esta diferenciación?

En cobre, nos hemos involucrado bastante con las comunidades en torno a lo que estamos impulsando en Chile con nuestro joint venture Nuevo Cobre. Ya hemos empezado a hablar con la comunidad Colla, con el ministro de Minería y hemos estado hablando con comunidades de Copiapó. También hablamos con el gobierno sobre los permisos, desde una etapa muy temprana. También nos diferenciamos por el desarrollo tecnológico, que es fundamental para alcanzar nuestros objetivos de descarbonización y crecimiento. Un ejemplo es Nuton, una tecnología de lixiviación biológica de Rio Tinto, que está próxima a iniciar su primera producción de cobre, marcando un hito en diseño e ingeniería. Permite extraer cobre de minerales complejos, reduciendo hasta un 80% el uso de agua y un 60% las emisiones de carbono. Elimina la necesidad de plantas concentradoras y diques de colas, produciendo cátodos directamente en sitio. El próximo paso será validar su desempeño técnico, mediante pruebas prolongadas, y credenciales de sustentabilidad.

¿Desde cuándo han estado analizando expandir sus operaciones en Chile?

Rio Tinto ha estado en Chile por más de 30 años a través de nuestra oficina de exploración. Siempre hemos visto a Chile como una oportunidad. También hemos estado allí con nuestra empresa conjunta con BHP, Minera Escondida. Así que hemos visto eso, hemos sido parte de ello, y realmente nos hemos centrado en los últimos tres o cuatro años en tratar de hacer crecer nuestra presencia. Tuvimos la suerte de llegar a un acuerdo con Codelco para desarrollar Nuevo Cobre, lo que nos da otra oportunidad. Y nuestro equipo de litio pudo iniciar conversaciones en torno a Maricunga. Así que como se puede ver, queremos crecer en Chile, queremos ser parte de ese ecosistema y ayudar a Chile a crecer de la misma manera que nosotros.

Han logrado alianzas con grandes actores como Codelco en Nuevo Cobre. ¿Qué importancia tiene esto para ustedes?

Creemos que es muy importante tener buenos socios. Cuando tenemos buenos socios, podemos unir nuestras y sus mejores mentes para resolver los desafíos que tenemos para desarrollar estos proyectos. Y cuando hacemos eso, somos capaces de encontrar lo que creemos que serán soluciones ganadoras. Pero prefiero tener un socio que ir solo.

¿Cómo ve la situación de permisos en Chile? ¿Qué tan diferente es en otros países donde operan?

Creo que en Chile es mejor que, digamos, en otros países donde operamos. Pero también acogemos con agrado las oportunidades para agilizar el proceso de obtención de permisos. Lo que queremos es asegurarnos de cumplir con los más altos estándares posibles. No queremos tomar atajos, pero lo que siempre queremos es asegurarnos de que haya plazos claros para que podamos pasar por el proceso de permisos lo más rápido posible, mientras entregamos los documentos necesarios para cumplir con los estándares de Chile, lo cual nos complace hacer. Así que no creo que se trate de que no necesitemos los permisos, sino de cómo aceleramos el proceso.

En ese punto, ¿qué tan importante es la relación con las comunidades antes del proceso de obtención de permisos?

No creo que se pueda acelerar el proceso de permisos si no se aceleran las comunicaciones con las comunidades. Por eso hablé antes de la importancia de involucrarse tempranamente con las comunidades donde nos gustaría operar. Porque una vez que puedes llegar allí y entender sus preocupaciones, cómo ven el proyecto, cómo les impacta... Eso es muy importante, porque luego eso informa cómo se va a realizar tu proceso de permisos. Así que dedicar el tiempo al relacionamiento desde el principio permite acelerar el proceso de permisos.

Nota de la redacción: esta entrevista fue publicada originalmente en la edición impresa del cuerpo LT Minería del 26 de octubre de 2025.