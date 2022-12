10 juegos dejarán el catálogo de PlayStation Plus Extra en enero

Poco a poco comienzan a llegar más juegos al catálogo del nuevo PlayStation Plus a la vez que otros se van retirando, y ahora es que ha salido a la luz que diez juegos dejarán el servicio en enero.

La surge desde el mismo servicio que muestra una fecha de caducidad para diferentes títulos que están disponibles en la consola.

De esta forma los juegos que dejarían de estar disponibles son:

Seasons After Fall

Bound by Flame

Shiness: The Lightning Kingdom

Masters of Anima

The Council

The Last Tinker: City of Colors

Electronic Super Joy

Leo’s Fortune

Enigmatis: The Ghosts of Maple Creek

Space Hulk: Tactics

Según la información que entrega la consola, estos dejarán de estar en el servicio el próximo 17 de enero, por lo que aún quedan unas semanas si es que quieres probarlos.

Cabe recordar que entre los últimos juegos que del servicio se encuentran títulos como Worms Rumble, Just Cause 4 y Rocket Arena, para la versión normal y títulos como Yakuza: Like a Dragon y Far Cry 5 para los usuarios de PS Plus y Extra.