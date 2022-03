20th Century Studios confía en que no será difícil generar interés por Avatar 2

Ya han pasado más de 10 años desde que la película original de Avatar llegó a los cines, pero debido a la pandemia y el largo proceso de producción, recién en diciembre de este 2022 se podrá concretar el estreno de Avatar 2.

En ese sentido, mientras Avatar se mantiene como la película que más dinero ha recaudado en su paso por los cines, inevitablemente existe curiosidad respecto a cómo será el desempeño de su secuela.

Pero 20th Century Studios no vería al largo período que ha pasado entre Avatar y Avatar 2 como un problema. Después de todo, en una reciente entrevista con The Hollywood Reporter el presidente de ese estudio, Steve Asbell, aseguró que no sería difícil que la audiencia vuelva a interesarse en el mundo de Pandora.

“Puedo decirles que no hay mejor aparato de marketing en el negocio que el de Disney. Harán un trabajo increíble reavivando esa pasión por la película original. Esto no es solo una secuela, es una saga. Y es una saga familiar”, dijo Asbell. “Será convincente por sí misma, pero también será extremadamente atractivo volver a esos personajes y ver cómo han evolucionado. Se trata menos de que Avatar sea una gran película y más de cómo Avatar fue un momento cultural realmente importante para el público. No creo que sea difícil convencer a la gente de que vuelva”.

Avatar 2 será dirigida por el propio creador de esta saga, James Cameron, y su trama mostrará los nuevos desafíos que Jake Sully (Sam Worthington) y Neyteri (Zoe Saldana) tendrán que enfrentar para mantener a salvo a su familia.

Y aunque la secuela de Avatar ha postergado en varias oportunidades su estreno, el máximo ejecutivo de 20th Century Studios enfatizó que Disney no planea volver a aplazar el debut de la película.

“Sí. Lo hará. De verdad (se estrenará en diciembre de 2022). Va a dejar boquiabierta a la gente. No están listo para lo que está haciendo Jim”, prometió Asbell.