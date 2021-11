A Christopher Lloyd le gustaría ver un crossover entre Volver al Futuro y Rick and Morty

Hasta el momento las conexiones entre Volver al Futuro y Rick and Morty son varias y es que aunque ambas franquicias son reconocidas por derecho propio, la serie animada emitida por Adult Swim nació como una parodia de la clásica saga dirigida por Robert Zemeckis. Todo mientras que un par de meses atrás Christopher Lloyd, el actor que interpretó a Doc Brown, se transformó en Rick Sánchez en una tanda de comentados comerciales que llevaron a Rick and Morty al terreno del live-action.

Pero al parecer esos vínculos entre ambas franquicias no serían suficientes y Christopher Lloyd estaría interesado en el potencial de una reunión entre el Doc, Marty, Rick y Morty.

A fines de octubre Christopher Lloyd participó en la edición 2021 de los Saturn Awards y en esa instancia conversó con el portal The Illuminerdi sobre Rick and Morty.

Así, después de comentar que fue parte de los videos promocionales porque simplemente lo llamaron y accedió a lo que creía que era “una gran idea”, al ser consultado sobre el cambio de personalidad desde los protagonistas de Volver al Futuro a los personajes de la serie de Adult Swim, Lloyd comentó que le gustaría ver una reunión entre ellos.

“Pensé que tal vez si Rick and Morty están en el espacio en algún lugar y accidentalmente Doc y Marty están allí, podrían encontrarse de alguna manera”, dijo el actor. “Y que esa podría ser una buena historia. ¿A dónde va a partir de ahí? Ya sabes, porque creo que esos son cuatro personajes que serían divertidos de ver y escribir de buena manera”.

Considerando la premisa de Rick and Morty una idea de ese tipo no parece completamente alocada como un guiño o una referencia en el contexto de la serie animada. Pero claro, por ahora no hay ningún plan al respecto y siempre será complejo tratar con una propiedad tan querida y que prácticamente nadie quiere que sea alterada como Volver al Futuro.