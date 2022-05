A David S. Goyer, guionista de The Dark Knight y Batman v Superman, le gustó The Batman

Sumen a David S. Goyer al listado de personas que disfrutaron con The Batman. Si bien después de años involucrado en las películas del hombre murciélago Goyer no participó de la producción más reciente de DC, en una entrevista con The Hollwyood Reporter el guionista reconoció que le gustó la propuesta de The Batman.

A lo largo de su carrera Goyer ha participado en varias producciones basadas en cómics, pero quizás sus trabajos más recordados en ese terreno están vinculados a Batman ya que el escritor no solo colaboró en la historia de películas como Batman Begins, The Dark Knight y The Dark Knight Rises, sino que también trabajó en el guión de Batman vs Superman.

En ese sentido, considerando que de una forma u otra las películas live-action más recientes de Batman han contado con el guionista, desde The Hollywood Reporter decidieron preguntarle a Goyer qué opinaba sobre The Batman.

“Fue gratificante para mí. Es interesante porque cuando lees los cómics de Batman, hay miniseries, novelas gráficas, versiones de Earth One, historias de Elseworlds e historias de Black Label, y todos estos diferentes escritores y artistas están haciendo su versión particular de una historia de Batman”, dijo Goyer. “Entonces, muchos de ellos son bastante diferentes y muchos de ellos son bastante inusuales, y esa es una de las partes divertidas de consumir cómics. Así que acabo de ver [The Batman] hace poco en Praga y no sabía exactamente qué esperar o qué pensaría al respecto. Lo vi con varios de los miembros de mi equipo de ‘Foundation’, y todos esperaban que lo odiara. Pero realmente la disfruté mucho. (Risas)”.

“Fue una experiencia divertida. Me gusta mucho el Batman de (Robert) Pattinson, y me gusta lo que hicieron con Riddler. Reeves es un cineasta realmente bueno, así que yo estaba dispuesto al viaje”, añadió.

The Batman fue escrita por Matt Reeves junto a Peter Craig y, aunque Goyer no participó de su propuesta, el guionista sigue vinculado a las adaptaciones el hombre murciélago con Batman Desenterrado, el podcast del personaje que recientemente se presentó mediante Spotify.