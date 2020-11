A Hayao Miyazaki parece no importarle el éxito que está teniendo Demon Slayer

La película de Demon Slayer se ha convertido en todo un éxito, y recientemente el filme se transformó en uno de los más exitosos de Japón, ubicándose como uno de los de mayor recaudación en el país asiático.

Demon Slayer: Mugen Train, además se convirtió en la película que más rápido ha sobrepasado la barrera de los 20 mil millones de yenes en la taquilla japonesa, lográndolo en la mitad de tiempo que El Viaje de Chihiro de Hayao Miyazaki.

Ante este escenario es que un reportero japonés fue a consultarle al legendario director de Studio Ghibly, que es lo que pensaba del filme y el éxito que este está teniendo.

Sobre el posible hecho de que la película de Demon Slayer supere a El Viaje de Chihiro, Miyazaki mencionó que “Bueno, no creo que tenga nada que ver conmigo”, agregando que “es mejor si las personas no se preocupan por cosas como los récords de taquilla y se concentran en hacer que sus lugares de trabajo sean armoniosos. Está bien siempre que trabajes duro en lo que estás haciendo”.

A la vez, Miyazaki señaló que no ha visto el anime, y que “rara vez veo otras cosas. No veo televisión, no veo películas. Soy un anciano jubilado que recoge basura”, en referencia a que fue consultado al respecto mientras recogía basura para mantener limpia la calle fuera de su casa, algo que forma parte de su rutina diaria.

Finalmente, sobre el hecho de que algunos fans se podrían molestar en el caso de que El Viaje de Chihiro pierda el número uno ante Demon Slayer, Miyazaki apuntó que “no vale la pena preocuparse por ese tipo de cosas. Siempre hay inflación en el mundo. Ahora mismo, tengo que recoger la basura".