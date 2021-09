A Kojima le gustaría hacer juegos que cambien en tiempo real

Hideo Kojima siempre está buscando ir un paso más allá de lo habitual con sus videojuegos y presentar algo innovador y a la vez atractivo. Ahora a través de una reciente entrevista es que señaló que le gustaría realizar juegos que cambien en tiempo real.

En entrevista con el medio japonés An-An, el creador de Metal Gear Solid y Death Stranding, señaló que le gustaría hacer un juego que cambie de acuerdo a dónde se encuentre la persona y a cómo esta piense.

“Incluso cuando finalmente hemos conseguido que personas de distintas edades y ocupaciones de todo el mundo jueguen el mismo juego, todos, y quiero decir todos, están jugando al mismo”, señaló, agregando que “Lo que quiero hacer son juegos que cambien en tiempo real. Algo que cambie según el lugar donde vive una persona o cómo piensa”.

Kojima utiliza como ejemplo el juego de Game Boy Advance, Boktai: The Sun Is In Your hand, el cual produjo en 2003, y que utilizaba un sensur de luz en el cartucho para medir la luz del lugar en el que jugabas. “Debido a la cantidad de luz solar que se aplica en el juego para derrotar a los vampiros, el juego cambia dependiendo de dónde jugaste y a qué hora jugaste. Una mecánica como esa conecta los sistemas creados por el ser humano y la vida real”.

Por el momento se desconocen detalles del próximo juego de Kojima, y si incorporará algo de este estilo en este.