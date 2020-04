A raíz del coronavirus, la Academia considerará películas que no fueron estrenadas en cines para los Premios Oscar

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos decidió modificar las reglas para la elegibilidad para los Premios Oscar.

En Variety informaron que este martes se concretó una reunión de la junta que tomó en cuenta el escenario del coronavirus y que puso pausa a los históricos requerimientos sobre la exhibición de las películas que buscan ser nominadas.

El tema obviamente no es menor, ya que como los cines han estado cerrados durante las últimas semanas, y muchos de los estrenos a futuro corren riesgo, solo está la posibilidad de contabilizar a las películas que si alcanzaron a estrenarse, como fue el caso de Bloodshot.

Tengan en cuenta que previamente se exigía que una producción tuviese una permanencia de a lo menos de una semana en cines del condado de Los Angeles. De lo contrario, no podían ser parte del proceso de calificación.

Como gran parte de los cines de Estados Unidos se encuentran cerrados por las medidas sobre el COVID-19, ahora sí se contabilizarán a las producciones que tienen un lanzamiento exclusivamente digital. Obviamente tampoco habrá discusiones como las que se fomentaron en medio del lanzamiento de películas como Roma en el pasado.

De todas formas habrán requisitos. Las películas tendrán que haber considerado un lanzamiento cinematográfico. Además, deberán estar disponibles en el streaming exclusivo para los miembros la Academia, 60 días antes de su lanzamiento en plataformas de video on demand.

“La Academia cree firmemente que no hay mejor manera de experimentar la magia de las películas que verlas en un cine. Nuestro compromiso con eso no ha cambiado y es inquebrantable. No obstante, la trágica pandemia de COVID-19 necesita esta excepción temporal a nuestras reglas de elegibilidad”, explicaron en un comunicado.

Desde el organismo finalmente recalcaron que la medida original volverá una vez que los cines puedan volver completamente.

Por ahora, y de no mediar cambios, la próxima edición de los Premios Oscar se espera concretar en febrero de 2021.