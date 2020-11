A Ray Porter le gustaría continuar interpretando a Darkseid tras el Snyder Cut de Justice League

El Snyder Cut de Justice League finalmente verá la luz durante el próximo año y con ello Zack Snyder finalmente podrá presentar su versión de la película que, entre otras cosas, debería contemplar apariciones de personajes como Ryan Choi ,Martian Manhunter y el mismísimo Darkseid.

Pero mientras el lanzamiento del Snyder Cut ya es algo seguro, lo que pasará tras el estreno de la película es todo un misterio.

No obstante, aunque aún no hay nada asegurado, parece que Ray Porter, el actor encargado de interpretar a Darkseid en esa edición de la película, no tiene miedo de soñar y en una reciente entrevista expresó su interés por participar de una eventual secuela de la versión de Justice League de Zack Snyder.

“Me gustaría eso”, dijo Porter cuando durante una aparición en el podcast Geek House Show le preguntaron si regresaría como Darkseid. “Me encantaría ver eso, y obviamente espero que quienquiera que haga eso me incluya. Sí, me encantaría ver una continuación. Y, sinceramente, personalmente me encantaría ver una continuación de la historia de Zack. Así que sí, realmente lo espero. Sería genial. No he oído nada al respecto, pero ya sabes. Deseo”.

Como bien señaló Porter, por ahora no hay nada que indique que el Snyder Cut de Justice League podría tener una secuela, sin embargo, es llamativo saber que el estaría ingresado en mantener su papel ante una eventual continuación.

Pero claro, cualquier posiblidad dependerá de la recpeción que tenga la versiçon de Justice League de Zack Snyder que debutará durante 2021 mediante HBO Max.