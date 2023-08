A un año de su lanzamiento Saints Row llega Steam

A un año del lanzamiento del juego desde Deep SIlver y Volition han dado a conocer que Saints Row finalmente se encuentra disponible en Steam.

El juego llega a la plataforma de Valve tras pasar un año recibiendo contenido y mejoras, como lo son los contenidos del Pase de Expansión: A Song of Ice And Dust, The Heist and the Hazardous y Doc Ketchum’s Murder Circus.

Con el fin de su llegada desde Volition han publicado una nueva actualización que incluye un nuevo evento para que los jugadores lo descubran.

Saints Row ya está disponible en Steam al precio exclusivo de lanzamiento de $19.99 USD

El anuncio fue realizado con un tráiler que puedes ver a continuación.