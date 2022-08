A Warner Bros Discovery le gustaría la versión de Superman de Henry Cavill, pero el regreso del actor todavía no estaría asegurado

Desde que Henry Cavill no apareció durante la presentación de DC en la Comic-Con de San Diego 2022, las esperanzas en torno a su potencial regreso como Superman se han diluido. Y, ante los recientes ajustes en los planes de Warner Bros Discovery para DC, no han sido pocos los fanáticos que derechamente han perdido la ilusión de volver a ver al actor como el hombre de acero.

Sin embargo, mientras todavía no está claro cómo será el plan de 10 años que Warner Bros Discovery tendría para potenciar las películas de DC, un nuevo reporte sostiene que el nuevo conglomerado detrás de WarnerMedia al menos estaría a favor de la versión de Superman de Cavill.

En un Twitter Spaces junto a Erik Davis de Fandango durante este fin de semana el reportero de The Wrap, Umberto Gonzalez, entregó una actualización sobre lo que sabe por ahora de los planes de Warner Bros Discovery para Superman.

Ante todo Gonzalez enfatizó que como todos los planes para DC están en movimiento y podrían cambiar cuando se escoja a un nuevo cabecilla para el estudio de la compañía, es probable que las nuevas películas mantengan la premisa del Multiverso.

“El Multiverso tiene que quedarse, si quieren quedarse con (la actriz de Supergirl) Sasha Calle y traer de vuelta a un nuevo Superman o traer de vuelta a Cavill o algo así, esa tendrá que ser la realidad”, dijo Gonzalez.

En ese sentido, cuando Davis le preguntó por el futuro de Cavill como Superman señalando que escuchó “una historia sobre que le preguntaron (a Cavill) y él no quiere hacerlo, no quiere volver”, Gonzalez indicó: “Estoy bastante seguro de que si escucha la propuesta correcta... Sé que al régimen actual les gusta (Cavill) como Superman y creo que lo intentarán... Esto probablemente se convertirá en una historia. No estoy seguro, pero estoy bastante seguro de que tal vez intentarán (recuperarlo)... Podría estar equivocado, simplemente no creo que hayan tenido una propuesta todavía para que él regrese”.

“Pero de nuevo, todo eso está sujeto a quienquiera que sea el nuevo chico de DC que esté supervisando el universo y este comité y el que responda a David Zaslav. Han pasado casi diez años desde que lo vimos en Man of Steel. Pero lo que puedo decir es que, personalmente, no creo que haya terminado todavía”, añadió.

Durante los últimos años se ha hablado mucho sobre un potencial retorno de Cavill como Superman y, sin ir más lejos, en la reciente antesala de la Comic-Con 2022 se generó todo un revuelo por un hipotético retorno del actor para una posible batalla entre el Último hijo de Krypton y Black Adam. Pero por ahora no hay nada confirmado y, aunque reportes de sitios como The Ankler apuntan a un retorno de Cavill, es probable que el futuro del actor y en general de Superman recién se decida cuando DC tenga un nuevo mandamás.

Después de todo, aparte de lo que sea que suceda con Cavill, Warner Bros Discovery considera a Superman como una de sus principales propiedades y también están los planes para la cinta producida por J.J Abrams y escrita por Ta-Nehisi Coates.