A Zack Snyder le gustaría dirigir una película de Star Wars, pero cree que no sobreviviría a su realización

Realizar una película de Star Wars no es una tarea sencilla, y es que además de los desafíos que siempre están presentes en la creación de nuevas historias, en la franquicia espacial existen presiones y expectativas particulares. Solo recuerden cómo fueron los estrenos de las secuelas y las recientes declaraciones de Ewan McGregor sobre lo difícil que fue la recepción inicial de las precuelas.

En ese escenario no debería resultar tan sorprendente que Zack Snyder, un director que vivió una buena dosis de presiones, discusiones y polémicas por su trabajo en las películas de DC, crea que no podría sobrevivir a la realización de una película de esa franquicia espacial.

En una entrevista con The Times (vía CBM) Snyder habló sobre cómo es trabajar en una franquicia y recalcó que para él ahora es mucho mejor trabajar en proyectos propios como lo que será Army of The Dead.

“Donde se pone difícil es cuando tomas a un director con un punto de vista personal y le pides que participe en algo que no está pidiendo eso ¿El cineasta jornalero? Hay muchos y son buenos”, dijo Snyder. “Resulta que tengo un punto de vista específico. La lección que he aprendido es que para mí, como cineasta, es mucho más fácil crear un mundo e invitarte a él, a diferencia de decir: ‘Déjame poner mi engranaje en tu rueda’”.

De ahí en más Snyder apuntó que le gustaría dirigir una película de Star Wars, pero rápidamente señaló que un proyecto de ese tipo no sería bueno para él.

“Me encantaría hacer una película de Star Wars, sé mucho al respecto, pero no creo que pueda sobrevivir a eso”, sentenció el director.

Por lo tanto, por ahora los fanáticos del director no tendrían que ilusionarse con una incursión del responsable de Man of Steel en Star Wars ni aparentemente en ninguna otra franquicia aparte de la propuesta que está creando con Netflix para Army of the Dead.