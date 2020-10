Acosan al director creativo de Spider-Man: Remastered por el cambio de modelo de rostro para Peter Parker

No solo han existido cuestionamientos sobre Spider-Man: Remastered debido a la decisión de solo lanzarlo como un incentivo de la edición definitiva de la secuela, llamada Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Un puñado de jugadores llegó al punto de enviar mensajes amenazantes al director creativo del videojuego de Insomniac Games, Bryan Intiha, debido a que se reemplazó al actor John Bubniak por Ben Jordan para el modelo de rostro de Peter Parker.

“A nuestros fans de Spidey: aprecio su pasión, pero enviarme mensajes amenazantes en los que dicen: ‘¡TE BUSCAREMOS Y TE ENCONTRAREMOS! ¡ARREGLA ESTO YA!’ no está bien. Con todo lo que está ocurriendo hoy en día en el mundo, comportémonos y seamos respetuosos los unos con los otros. Gracias”, explicó a través de su cuenta de Twitter.

Yuri Lowenthal sigue como el actor que se encargó de la captura facial para dar vida a la interpretación del personaje. Pero de todas formas hubo gente que reaccionó de mala manera, dando pie a ataques y amenazas a través de redes sociales.

En esa línea, otros creativos asociados a los videojuegos de Sony, como Cory Barlog (God of War), enviaron su apoyo a Intiha, dejando en claro que este tipo de cosas no debiesen ocurrir.

“¿Qué mierda, gente? Por favor, no... no hagan esto. Bryan es una buena persona. Todo el equipo de Insomniac está lleno con gente trabajadora y jodidamente grandiosa. Este no es el camino. Debiésemos ser mejores con las personas que hacen las cosas que amamos", postuló Barlog.

Desde Insomiac Games explicaron que el cambio se debió a que necesitaban generar una mejor sincronización con la captura facial. Previamente, el propio Bryan Intihar había defendido la decisión.

“La noticia de hoy sobre el nuevo modelo de rostro de Peter Parker ha sorprendido a algunos de ustedes, y en Insomniac entendemos totalmente su reacción”, escribió Intihar. “Demonios, incluso me tomó un tiempo acostumbrarme al nuevo look de Peter. Pero a medida que discutíamos el futuro de la franquicia y nos mudamos a la PS5, rápidamente se hizo evidente que teníamos que entregar personajes aún más creíbles, (lo que) hizo que encontrar una mejor coincidencia facial para el actor Yuri Lowenthal, a quien todos amamos como Peter, fuera una necesidad”.